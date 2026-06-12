Varga Barnabás utódja lehet, Kovács Bendegúz győzte meg az átigazolásról

Farkas Timót ugyanakkor már most is arról beszélt, hogy első látásra megkedvelte a várost és a barátságos embereket. A következő idényt az AZ Alkmaar U17-es együttesénél tölti majd, és már találkozott is új csapattársaival, akik szintén kedvesen fogadták őt. – Tovább szeretnék fejlődni, elérni a céljaimat, és fontos tagja lenni a csapatnak. Emellett szeretném megtanulni a holland nyelvet is, és remélem, néhány éven belül debütálhatok az AZ első csapatában – nyilatkozta.