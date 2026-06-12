Farkas Timót ugyanakkor már most is arról beszélt, hogy első látásra megkedvelte a várost és a barátságos embereket. A következő idényt az AZ Alkmaar U17-es együttesénél tölti majd, és már találkozott is új csapattársaival, akik szintén kedvesen fogadták őt. – Tovább szeretnék fejlődni, elérni a céljaimat, és fontos tagja lenni a csapatnak. Emellett szeretném megtanulni a holland nyelvet is, és remélem, néhány éven belül debütálhatok az AZ első csapatában – nyilatkozta.
Varga Barnabás utódja lehet, Kovács Bendegúz győzte meg az átigazolásról
Magyar játékos került a holland labdarúgó-bajnokságban szereplő AZ Alkmaar akadémiájára. A 16 éves Farkas Timót hároméves szerződést írt alá a Kovács Bendegúzt is foglalkoztató klubbal, a magyar utánpótlás-válogatott támadó játékát a szakértők Varga Barnabáséhoz hasonlítják.
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