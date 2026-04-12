Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Reinfrank néni, az Orbán Viktor Akciócsoport alapítója adott egy levelet a hírlapírónak, és arra kérte, hogy írja bele a szokásos vasárnapi jegyzetébe.

Íme a levél:

Magyarok!

A gonosz feni ránk a fogát. Ideküldte Magyar Pétert, a család és hazaárulót, hogy szerezze meg az országunkat. Megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik ravasz képviselői alkotják. Luxusautókon köszön vissza ránk az utcán a Tisza jelmondata. Ez a párt nem a nép, nem a nemzet, nem a magyarok pártja. A pénzéhség, az erőszak, a gyűlölködés és a hazugság tartja össze ezt a bandát.

Ne üljünk fel ennek a hatalmas átverésnek! Ma nekünk kell lépni és közösen megakadályozni a gonosz győzelmét.

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Barátsággal: az Orbán Viktor Akciócsoport, 2026. április 12-én.