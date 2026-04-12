Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit – Kövesse nálunk élőben az Igazság órája különkiadását!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Poszt-trauma

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
felhévizy Fidesz Orbán Viktor Választás 2026 2026. 04. 12. 5:48
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felhévizy sokat gondolkozott azon, hogy a választás napján miről szóljon a jegyzete. Persze az természetes volt, hogy magáról a voksolásról kell majd írni, de már minden elhangzott, mindent elmondott a Fidesz és a miniszterelnök is arról, hogy mennyi fontos a mai döntés.

Választás, Fidesz
A Fidesz a biztos választás!  Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

A Tisza Párt és vezetője már bebizonyította, hogy a gyűlöleten és a hergelésen kívül nincs más üzenete. Hiszen azt már elmondták jó előre, hogy először nyerni akarnak, utána mindent lehet, a szándékaikat nem hozhatták nyilvánosságra, mert akkor azonnal megbuktak volna. Ezért hazudoztak, gyűlölködtek , fröcsögtek és uszítottak. A péntek esti rendszerváltónak nevezett bulin pedig az is bebizonyosodott, hogy kellően felhergelték a követőiket. Kimutatták az igazi arcukat, akasztással fenyegettek, mocskosfideszeztek és obszcén, trágár hangnemet ütöttek meg. Az egész ország láthatta, hogy kik ők és mit akarnak. A szeretet és gyűlölet, a béke és a háború világa csap össze ma a voksoláson. Ez a döntés most fontosabb, mint bármikor. A jövőnk függ tőle.

Reinfrank néni, az Orbán Viktor Akciócsoport alapítója adott egy levelet a hírlapírónak, és arra kérte, hogy írja bele a szokásos vasárnapi jegyzetébe.

Íme a levél:

Magyarok!

A gonosz feni ránk a fogát. Ideküldte Magyar Pétert, a család és hazaárulót, hogy szerezze meg az országunkat. Megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik ravasz képviselői alkotják. Luxusautókon köszön vissza ránk az utcán a Tisza jelmondata. Ez a párt nem a nép, nem a nemzet, nem a magyarok pártja. A pénzéhség, az erőszak, a gyűlölködés és a hazugság tartja össze ezt a bandát.

Ne üljünk fel ennek a hatalmas átverésnek! Ma nekünk kell lépni és közösen megakadályozni a gonosz győzelmét. 

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Barátsággal: az Orbán Viktor Akciócsoport, 2026. április 12-én.

Menjünk el szavazni és közösen védjük meg a hazánkat! A Fidesz a biztos választás! – zárta jegyzetét Felhévizy, majd szépen felöltözött és elindult leadni a szavazatát a béke, a biztonság és Magyarország szuverenitása érdekében Orbán Viktorra és a Fidesz–KDNP-re.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekoroszország

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Kárpáti András avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
