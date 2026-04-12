Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy sokat gondolkozott azon, hogy a választás napján miről szóljon a jegyzete. Persze az természetes volt, hogy magáról a voksolásról kell majd írni, de már minden elhangzott, mindent elmondott a Fidesz és a miniszterelnök is arról, hogy mennyi fontos a mai döntés.
A Tisza Párt és vezetője már bebizonyította, hogy a gyűlöleten és a hergelésen kívül nincs más üzenete. Hiszen azt már elmondták jó előre, hogy először nyerni akarnak, utána mindent lehet, a szándékaikat nem hozhatták nyilvánosságra, mert akkor azonnal megbuktak volna. Ezért hazudoztak, gyűlölködtek , fröcsögtek és uszítottak. A péntek esti rendszerváltónak nevezett bulin pedig az is bebizonyosodott, hogy kellően felhergelték a követőiket. Kimutatták az igazi arcukat, akasztással fenyegettek, mocskosfideszeztek és obszcén, trágár hangnemet ütöttek meg. Az egész ország láthatta, hogy kik ők és mit akarnak. A szeretet és gyűlölet, a béke és a háború világa csap össze ma a voksoláson. Ez a döntés most fontosabb, mint bármikor. A jövőnk függ tőle.
Reinfrank néni, az Orbán Viktor Akciócsoport alapítója adott egy levelet a hírlapírónak, és arra kérte, hogy írja bele a szokásos vasárnapi jegyzetébe.
Íme a levél:
Magyarok!
A gonosz feni ránk a fogát. Ideküldte Magyar Pétert, a család és hazaárulót, hogy szerezze meg az országunkat. Megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik ravasz képviselői alkotják. Luxusautókon köszön vissza ránk az utcán a Tisza jelmondata. Ez a párt nem a nép, nem a nemzet, nem a magyarok pártja. A pénzéhség, az erőszak, a gyűlölködés és a hazugság tartja össze ezt a bandát.
Ne üljünk fel ennek a hatalmas átverésnek! Ma nekünk kell lépni és közösen megakadályozni a gonosz győzelmét.
Mi vagyunk a többség, mutassuk meg! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!
Barátsággal: az Orbán Viktor Akciócsoport, 2026. április 12-én.
Menjünk el szavazni és közösen védjük meg a hazánkat! A Fidesz a biztos választás! – zárta jegyzetét Felhévizy, majd szépen felöltözött és elindult leadni a szavazatát a béke, a biztonság és Magyarország szuverenitása érdekében Orbán Viktorra és a Fidesz–KDNP-re.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
