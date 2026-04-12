Segítséget vehet igénybe a szavazáshoz, aki rászorul

Az országgyűlési választáson 10 047 szavazatszámláló bizottság működik, egyik feladatuk a szavazás törvényes lebonyolítása, ennek részeként pedig a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása és – a törvény által előírt rendben – segítségnyújtás a választópolgároknak.

Fotó: Havran Zoltán

Az írásképtelen választópolgár helyett például – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. Szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – a bizottság elmagyarázza a szavazás módját is.

Ha az olvasni nem tudó vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más választópolgárt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt, de ez a segítség nem terjedhet ki arra, hogy a választópolgárt a jelöltek, listák közötti döntésben befolyásolják.

A szavazatszámláló bizottság tagjai sem a szavazat leadása során, sem azt megelőzően semmilyen módon nem befolyásolhatják a választópolgárokat abban, hogy mely jelöltre vagy listára szavazzanak. Nem nyújtható segítség annak a választópolgárnak, aki azt nem kéri.

A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol legalább egy választópolgár április 2-ig ezt igényelte.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)