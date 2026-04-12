Tilos az adatrögzítésre alkalmas eszközök használata a szavazás alatt

A szavazatszámláló bizottságok tagjai reggel 6 óra és a szavazás lezárása között nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

A 10 047 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben,

a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják.

Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

Ilyen eszközöket magánál tarthat a szavazatszámláló bizottság tagja, tehát nem kell „leadni” a telefonokat, de azokat nem szabad használni a szavazás alatt a szavazóhelyiségben. Természetesen ha a bizottság tagja elhagyja a szavazóhelyiséget, kint már használhatja a telefonját.

A tilalom célja, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjai ne jegyezhessék fel, hogy ki volt már szavazni, illetve még ki nem. Ennek a tilalomnak a megszegése – tehát például annak feljegyzése a névjegyzékből, hogy ki nem volt még szavazni, majd az információ kijuttatása a szavazóhelyiségből – súlyos törvénysértés.

Az adattovábbításra alkalmas eszközök használata megalapozhatja a személyes adattal visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is. Ezek a bűncselekmények akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.

Az adattovábbításra alkalmas eszköz használatát tiltó rendelkezés nem vonatkozik a jegyzőkönyvvezetőre, akinek feladata, hogy a rendkívüli eseményekről, valamint a részvételről – az úgynevezett napközbeni jelentésekben – a meghatározott időközökben tájékoztassa a helyi választási irodát.

