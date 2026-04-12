Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek!

Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A szavazatszámláló bizottságnak a rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet kell vezetnie és haladéktalanul tájékoztatnia kell a helyi választási iroda vezetőjét.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 8:50
Fotó: Balogh Dávid
Az országgyűlési választás napján a szavazatszámláló bizottság elnöke felelős az adott szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, a testületnek a rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet kell vezetnie és haladéktalanul tájékoztatnia kell a helyi választási iroda vezetőjét. A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolja vagy befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. 

Kényszert a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha a szavazóhelyiségben kampányolnak, rosszullét miatt mentőt kell hívni valakihez, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet akadályozza a voksolás lebonyolítását.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, vagy ha a szavazóhelyiségben tartózkodó személy vagy személyek befolyásolni próbálják, megfélemlítik, fenyegetik, utasítják a választópolgárt a szavazásra, esetleg arra, hogy ne szavazzon, vagy megmondják neki, melyik jelöltre, listára szavazzon. 

Ugyancsak rendkívüli esemény, ha a szavazatszámláló bizottság tagja vagy bárki más megsérti a szavazás titkosságát, ha egyszerre többen mennek be a szavazófülkébe, vagy ha a bizottság tagjai a választópolgárnak történő segítségnyújtás során megkísérlik befolyásolni a voksolást.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba sorolják. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. 

Ilyen például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van. 

Ezen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.


Borítókép: zajlik a szavazás a szavazókörökben (Fotó: Balogh Dávid)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
