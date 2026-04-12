Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

Az országgyűlési választás napján a szavazatszámláló bizottság elnöke felelős az adott szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, a testületnek a rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet kell vezetnie és haladéktalanul tájékoztatnia kell a helyi választási iroda vezetőjét. A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

Fotó: Balogh Dávid

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolja vagy befolyásolni próbálja a többi választópolgárt.

Kényszert a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha a szavazóhelyiségben kampányolnak, rosszullét miatt mentőt kell hívni valakihez, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet akadályozza a voksolás lebonyolítását.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, vagy ha a szavazóhelyiségben tartózkodó személy vagy személyek befolyásolni próbálják, megfélemlítik, fenyegetik, utasítják a választópolgárt a szavazásra, esetleg arra, hogy ne szavazzon, vagy megmondják neki, melyik jelöltre, listára szavazzon.

Ugyancsak rendkívüli esemény, ha a szavazatszámláló bizottság tagja vagy bárki más megsérti a szavazás titkosságát, ha egyszerre többen mennek be a szavazófülkébe, vagy ha a bizottság tagjai a választópolgárnak történő segítségnyújtás során megkísérlik befolyásolni a voksolást.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba sorolják. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.