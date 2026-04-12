Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Szijjártó Péter is leadta voksát + fotó

A külügyminiszter a feleségével együtt szavazott Dunakeszin. Ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból - közölte Szijjártó Péter.

2026. 04. 12. 8:23
„A biztos választás – 2X Fidesz” – írta Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külügyminiszter feleségével együtt szavazott Dunakeszin.

– Sorsdöntő választás a mai, a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje –  mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Dunakeszin, miután kora reggel leadta szavazatát.

Hungarian Minister of Economy and Foreign Affairs Peter Szijjarto speaks during a demonstration in support of the Hungarian government against Ukraine's President Zelensky in front of the Ukrainian Embassy in Budapest, on March 6, 2026. Hungary will expel seven detained Ukrainians, the government said on March 6, as Hungarian Prime Minister Orban and Ukrainian President Zelensky traded threats in a row over stalled Russian oil supplies. Kyiv accused Budapest of having kidnapped seven of its citizens, as Orban said he would use "every means" to pressure Ukraine over the Russian oil. A day earlier, Zelensky appeared to have issued a direct threat against Orban, saying Ukraine's armed forces would "talk to him in their own language" -- a statement condemned by Hungary and the EU. Hungary and Slovakia say Ukraine is deliberately delaying reopening a key pipeline pumping Russian oil to the two landlocked EU member states, which Kyiv says was damaged by Russian strikes in January. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Szijjártó Péter Fotó: FERENC ISZA / AFP

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg. 

Az elmúlt négy évben minden nap megpróbálták belezsarolni, beletolni, beleprovokálni Magyarországot a szomszédban zajló háborúba, amit a kormány az elmúlt négy esztendőben nem engedett 

– fogalmazott. Mint hozzátette, ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból.

– Arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy 

Magyarország békéjének, biztonságának és háborúból történő kimaradásának biztosítása érdekében menjen el szavazni, válassza a békét, biztonságot és a háborúból való kimaradást.

 Ezt ma egyetlen párt tudja biztosítani, ez pedig a Fidesz – tette hozzá Szijjártó Péter.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu zoe.mediaworks.hu

Borítókép: Szijjártó Péter a feleségével szavazott (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy Félix avatarja

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

