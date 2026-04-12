Szijjártó Péter is leadta voksát + fotó

„A biztos választás – 2X Fidesz” – írta Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külügyminiszter feleségével együtt szavazott Dunakeszin.
– Sorsdöntő választás a mai, a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje – mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Dunakeszin, miután kora reggel leadta szavazatát.
Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg.
Az elmúlt négy évben minden nap megpróbálták belezsarolni, beletolni, beleprovokálni Magyarországot a szomszédban zajló háborúba, amit a kormány az elmúlt négy esztendőben nem engedett
– fogalmazott. Mint hozzátette, ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból.
– Arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy
Magyarország békéjének, biztonságának és háborúból történő kimaradásának biztosítása érdekében menjen el szavazni, válassza a békét, biztonságot és a háborúból való kimaradást.
Ezt ma egyetlen párt tudja biztosítani, ez pedig a Fidesz – tette hozzá Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter a feleségével szavazott
