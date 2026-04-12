Dömötör Csaba: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el

„Miközben Magyar Péter csalásokról beszél a szavazása utáni sajtótájékoztatón, hívei Tisza-tüntetést szerveztek a miniszterelnök szavazása alatt a szavazókör elé” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta:

ez egyértelmű jogsértés.

Csalással és jogsértéssel vádolnak, miközben ők követik el

– jelezte a politikus.

Ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén:

[email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.