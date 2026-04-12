Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.

2026. 04. 12. 8:41
Fotó: Kurucz Árpád
– Sok emberrel találkozhattam a kampány során, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát.

A választási részvételi adatokkal kapcsolatban úgy vélekedett, jó ez az eredmény, minél többen vagyunk annál jobb.

A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált. 

– A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga lenne, hogy köszönetet mondjon az aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná az eredményt és gratulálna neki. – Az emberek döntését tiszteletben kell tartani – szögezte le, hozzátéve, reményei szerint holnap viszont már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.

Mint fogalmazott, semmit nem bánt meg az elmúlt 16 évből, nem ez az utolsó választása, fiatal férfiként tervei vannak. Arra  kérdésre, beszélgetne-e a fiatalkori ömagával, a miniszterelnök közölte, a kampány során sok ilyen fiatallal találkozott, akikkel örömmel beszélgetett. Győzelmi rituáléja nincs, csupán annyi, hogy eljött szavazni.

Arra a kérdésre, hogy miért sorsdöntő a mai választás Magyarország számára, és összehasonlítva az 1990-es évek választásával, lát-e hasonlóságot a miniszterelnök, elmondta: – A kontextus, a környezet eltérő, mint a rendszerváltozás idején, 

azt látjuk, hogy nagy válság vár ránk Európában, nem egy, hanem több, ami összeadódik. Egyetlen nemzetnek sem egyszerű megtalálni a jó választ ezekre a kihívásokra. Nagy nemzeti egységre van szükségünk, hogy ellenálljunk az energetikai, pénzügyi és gazdasági válságnak

– vélekedett, de szerinte más a helyzet, mint a rendszerváltáskor, most demokrácia van, a kérdés, hogyan működjön a demokratikus kormány.

Azért jöttem, hogy győzzek

– fogalmazott.


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu