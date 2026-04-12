Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Már közel háromszázezer levélszavazat érkezett

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 12:24
Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztőség
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt mintegy 497 ezren tették meg.

Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint már 293 575 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 50 719-et közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 242 856-ot pedig a külképviseleteken adtak le.

Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt közölte, hogy eddig 232 109 érvényes szavazási iratot találtak. 

Az NVI adatai szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (100 759-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 40 444, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 3031 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.

Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 802 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1 491, és van 82 673 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételükről e-mailben történő értesítést kértek.

A szavazás napján a választópolgárok még leadhatják levélszavazatukat a külképviseleteken a külképviseleti szavazás ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is 6 és 19 óra között.

A beérkezett levélszavazatok számából az feltételezhető, hogy rekordszámú szavazat lesz a határon túliaknál is. 

Borítókép: Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2026. március 28-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

