Leadta szavazatát a köztársasági elnök

A mai nap, a választás napja a függetlenség és a demokrácia ünnepe – mutatott rá Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Az államfő beszámolt róla, hogy leadta szavazatát, és azt írta:
bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljen választójogával, döntsünk közösen legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök leadja szavazatát az országgyűlési választáson (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
