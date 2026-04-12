Leadta szavazatát a köztársasági elnök

A mai nap, a választás napja a függetlenség és a demokrácia ünnepe – mutatott rá Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Az államfő beszámolt róla, hogy leadta szavazatát, és azt írta:

bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljen választójogával, döntsünk közösen legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök leadja szavazatát az országgyűlési választáson (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)