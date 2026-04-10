Sulyok Tamás megszólalt: ezt üzente a vasárnapi választások előtt

Az országgyűlési választásokat a demokrácia ünnepének nevezte a köztársasági elnök. Az ünnep alkalmából pedig arra buzdít, hogy mindenképp éljünk a szabad választás jogával.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 10. 12:10
Sulyok Tamás köztársasági elnök Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
Bejegyzésben üzent Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a most vasárnapi országgyűlési választások kapcsán. A köztársasági elnök leszögezte: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga, és arra bátorít mindenkit, éljen vele.

Budapest, 2025. november 14. Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélése után a Sándor-palotában 2025. november 14-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Üzenetében emlékeztetett: az országgyűlési képviselőink 2026. évi általános választására április 12-én, vagyis most vasárnap kerül sor. 

Szavazataikat 6.00 és 19.00 óra között adhatják le, 

illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19.00 óráig kell beérkezniük.

Sulyok szerint: az Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. 

Az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben. 

 

Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal!

– jelentette ki. 

„Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről!” – tette hozzá.

Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk, és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat

– zárta üzenetét a köztársasági elnök.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

