Sulyok Tamás megszólalt: ezt üzente a vasárnapi választások előtt

Bejegyzésben üzent Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a most vasárnapi országgyűlési választások kapcsán. A köztársasági elnök leszögezte: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga, és arra bátorít mindenkit, éljen vele.

Üzenetében emlékeztetett: az országgyűlési képviselőink 2026. évi általános választására április 12-én, vagyis most vasárnap kerül sor.

Szavazataikat 6.00 és 19.00 óra között adhatják le,

illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19.00 óráig kell beérkezniük.

Sulyok szerint: az Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására.

Az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

Ezért bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal!

– jelentette ki.

„Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről!” – tette hozzá.

Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk, és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat

– zárta üzenetét a köztársasági elnök.