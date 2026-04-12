Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Több mint harminckilencezer delegált vesz részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában

Négy évvel ezelőtt ez a szám több mint 40 ezer volt.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 12:06
Több mint 39 ezer delegált vesz részt a vasárnapi parlamenti választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám több mint 40 ezer volt, tudatta a Nemzeti Választási Iroda.

A legtöbb delegáltat, csaknem 20 ezret a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt pedig mintegy 17 ezret. A Mi Hazánk Mozgalom valamivel több mint 1500 delegáltat jelentett be, a Demokratikus Koalíció csaknem 600-at, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mintegy 270-et. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 27, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kilenc, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt három, az Irány a Jövő Párt és a Normális Élet Pártja kettő-kettő delegáltat jelentett be a szavazatszámláló bizottságokba. A független jelöltek 40 delegáltat jelentettek be.

A jelöltek és jelölőszervezetek saját megbízottjaikon keresztül meggyőződhetnek a választás tisztaságáról és részt vehetnek az esetleges vitás kérdések eldöntésében. 

A választási bizottságokban ülő választott és megbízott tagoknak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. A párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

Emellett a párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti, így törvényesen hozzájuthat a szavazóköri jegyzőkönyv egy példányához is, vagyis a jelöltek és jelölőszervezetek a delegáltjaikon keresztül közvetlenül követhetik az eredmény megállapítását. Nem jogsértő, ha egy jelölt, jelölőszervezet közzéteszi a delegáltjától származó szavazóköri eredményeket.

A 2022-es országgyűlési választáson több mint 40 ezer, a 2018-ason csaknem 32 ezer delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2014-pedig ez a szám 40 ezer volt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
