A legtöbb kormányablak nyitva tart az országgyűlési választás napján

A legtöbb kormányablak vasárnap, a választás napján s nyitva tart – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A kormányablakokban az elveszett, lejárt személyazonossági irataik helyett újat igényelhetnek a választópolgárok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 12. 9:02
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a legtöbb kormányablak nyitva tart az országgyűlési választás hétvégéjén, hogy azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.

 

Albertirsa, 2026. április 9. Az új kormányablak az átadása napján Albertirsán 2026. április 9-én. MTI/Kovács Márton
Este hét óráig tartanak nyitva a kormányablakok Fotó: Kovács Márton / MTI 

A szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, de a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak. 

Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás

– hangsúlyozták.

A kormányablakok – néhány kivétellel – a választás napján, vasárnap 7 és 19 óra között tartanak nyitva, de kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség, és csak bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni. Azt kérték, hogy az ügyintézés előtt mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Vajda János)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
