A legtöbb kormányablak nyitva tart az országgyűlési választás napján

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a legtöbb kormányablak nyitva tart az országgyűlési választás hétvégéjén, hogy azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.
A szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, de a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak.
Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás
– hangsúlyozták.
A kormányablakok – néhány kivétellel – a választás napján, vasárnap 7 és 19 óra között tartanak nyitva, de kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség, és csak bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni. Azt kérték, hogy az ügyintézés előtt mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról.
