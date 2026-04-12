A Fidesz vidéki végvára tartja a csúcsot, mutatjuk, hol a legmagasabb a részvétel

A Nemzeti Választási Iroda adataiból már ki lehet olvasni, hogy valószínűleg sikeres volt a kormánypártok mozgósítása. Mindeközben a Tisza Pártnak kedvezőbb körzetekben láthatóan alacsonyabb a részvétel.

Gábor Márton
2026. 04. 12. 18:39
Fotó: Balogh Dávid
Már most több mint 80 százalékos a részvétel a Fidesz–KDNP egyik fellegvárának számító Győr-Moson-Sopron vármegyében. A Sopront, illetve a környező településeket magába foglaló, 4-es választókerületben 80,07 százalékos a részvétel 17 órakor (jelenleg ez az utolsó ismert részvételi adat). 

A rekordot jelenleg tartó vármegyén belül a 01-es számú körzetben, amelyet a Nézőpont Intézet is a Tisza Párt biztos körzetének jelölt meg, négy százalékponttal alacsonyabb a részvétel, mint Sopronban, amit biztos fideszes körzetként tartanak számon. A győri városi körzet amiatt is inkább a Tisza felé húzhat, mert a város polgármestere nyíltan beállt Magyar Péter mögé, egykori titkárnőjét indítja a Tisza a körzetben. 

Eközben Sopront stabilan vezeti Farkas Ciprián polgármester és a Fidesz. 

A számok arra utalnak, hogy ebben a vármegyében a Fidesz erősebben mozgósított, mint a Tisza. 

