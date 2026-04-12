Van egy fontos részlet a rekord részvételi adatokban, lehetséges, hogy ez a Fidesznek kedvez

Olyan településkategóriában ugrott meg legjobban a részvételi arány a választáson, ahol jellemzően a Fidesz tarolt korábban: a falvakban. Idén 17 óráig többen mentek el szavazni, mint az elmúlt kilenc parlamenti választás bármelyikén egész nap összesen.

Forrás: Mandiner2026. 04. 12. 19:05
A falvakban látható a legnagyobb növekedés a szavazatokban a legutóbbi országgyűlési választásokhoz képest – hívta fel a figyelmet a Mandiner, amely az elemzést még a 17 órás részvételi adatok alapján készítette. A hírportál emlékeztetett, a Fidesz–KDNP ebben a településkategóriában volt a legerősebb 2022-ben és 2024-ben is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a 17 órás részvételi adat 74,23 százalék, ami több mint 5,5 millió leadott voksot jelent. Ezzel folytatódik a rekordok döntése, hiszen idén 17 óráig többen mentek el szavazni, mint az elmúlt kilenc parlamenti választás bármelyikén egész nap összesen.

Forrás: Mandiner

A voksolás napján 17 óráig 74,23 százalék volt a részvétel, míg négy éve, 2022-ben a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le a szavazatát, 2018-ban 63,21 százalék. A korábbi választásokon 17.30-as adatokat tett közzé a választási iroda, ez 2014-ben 56,77 százalék, 2010-ben az első fordulóban 59,28, a másodikban 41,89 százalék volt. A mai 17 órás adat pontosan 5 587 935  leadott voksot jelent.

Figyelemre méltó az is, hogy a legkisebb bővülés viszont — ahogy a fenti ábrán is látható — a nagyvárosokban látható. Ott most csak 106 215-tel többen voksoltak, mint négy éve. Budapesten 124 942 fővel többen voksoltak. Jelentős növekedés látható a kisvárosok esetében is. Ott 138 421 fővel voksoltak többen, mint négy évvel ezelőtt. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu