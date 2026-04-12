Van egy fontos részlet a rekord részvételi adatokban, lehetséges, hogy ez a Fidesznek kedvez

A falvakban látható a legnagyobb növekedés a szavazatokban a legutóbbi országgyűlési választásokhoz képest – hívta fel a figyelmet a Mandiner, amely az elemzést még a 17 órás részvételi adatok alapján készítette. A hírportál emlékeztetett, a Fidesz–KDNP ebben a településkategóriában volt a legerősebb 2022-ben és 2024-ben is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a 17 órás részvételi adat 74,23 százalék, ami több mint 5,5 millió leadott voksot jelent. Ezzel folytatódik a rekordok döntése, hiszen idén 17 óráig többen mentek el szavazni, mint az elmúlt kilenc parlamenti választás bármelyikén egész nap összesen.

A voksolás napján 17 óráig 74,23 százalék volt a részvétel, míg négy éve, 2022-ben a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le a szavazatát, 2018-ban 63,21 százalék. A korábbi választásokon 17.30-as adatokat tett közzé a választási iroda, ez 2014-ben 56,77 százalék, 2010-ben az első fordulóban 59,28, a másodikban 41,89 százalék volt. A mai 17 órás adat pontosan 5 587 935 leadott voksot jelent.

Figyelemre méltó az is, hogy a legkisebb bővülés viszont — ahogy a fenti ábrán is látható — a nagyvárosokban látható. Ott most csak 106 215-tel többen voksoltak, mint négy éve. Budapesten 124 942 fővel többen voksoltak. Jelentős növekedés látható a kisvárosok esetében is. Ott 138 421 fővel voksoltak többen, mint négy évvel ezelőtt.