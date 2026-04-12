Halálosan megfenyegettek egy idős nőt a tiszások

Halálosan megfenyegettek egy 78 éves nőt az egyik ajkai szavazókörnél – számolt be róla Navracsics Tibor a közösségi oldalán, írja a Veol.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejegyzéséből kiderül: az idős nőt a Molnár Gábor Általános Iskolánál fenyegették meg, miután szóvá tette, hogy politikai agitációnak nincs helye a szavazókör előtt.
Navracsics Tibor az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy még
a legszebb és legbékésebb választókerületben is dúl a tiszás agresszió.
A kormánypárti politikus azt kérte:
Ne hagyjuk, hogy a gyűlölködés feldúlja az életünket!
„A demokrácia ünnepén menjünk szavazni, és mutassuk meg, hogy mi vagyunk a békés többség!” – írta.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
