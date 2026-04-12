Vérlázító tiszás csalást jelentettek be, intézkedni kellett

Bejelentés érkezett Pócs Jánoshoz, a Jászság országgyűlési képviselőjéhez, miszerint a térség több szavazóhelyiségében nem biztosítják a roma származású választópolgárok számára a törvényes voksolás feltételeit. A politikus vasárnap délután videóüzenetben számolt be a hallottakról − írta meg a Szoljon.hu
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. számú egyéni választókerületének jelöltje egy választópolgártól kapott telefonos értesítést arról, hogy a helyszíneken jelen lévő, a Tisza Párt által delegált megfigyelők nem teszik lehetővé a romák egy részének, hogy szabályszerűen adják le voksukat.
Pócs János, Jászság országgyűlési képviselője szerint konkrétan arról van szó, hogy azokban a körzetekben, ahol a nemzetiségi önkormányzatnál regisztrált roma választópolgárok nem kapják meg a képviselőjelöltek névsorát, így nem tudnak érvényesen szavazni az általuk kiválasztott politikusra.
„Figyelem! A Tisza Párt előre szólt a csalásról, és ezt most, vasárnap, alkalmazzák is!” – fogalmazott Pócs János, egyértelműen a Fidesz álláspontját képviselve az ügyben. A képviselő mindenkit arra kért, aki hasonló helyzetbe került, hogy térjen vissza a szavazókörbe, és jelezze a szabálytalanságot a számlálóbizottság tagjainak. Kiemelte: ha a roma választópolgár a Fidesz jelöltjére kíván szavazni, akkor kifejezetten a fideszes delegálthoz érdemes fordulnia segítségért. „Senki ne hagyja annyiban a visszaéléseket!” – zárta üzenetét Pócs János. A felháborító videót a Szoljon.hu oldalán, IDE kattintva tekinthetik meg.
Ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén:
[email protected] e-mail-címen vagy a 06-20/444-0445-ös telefonszámon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!