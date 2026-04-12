Vérlázító tiszás csalást jelentettek be, intézkedni kellett

A forgatókönyv ismerős: a Fidesz–KDNP-t vádolják valamivel, majd ők teszik meg. Többeket nem engedett szavazni a Tisza.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon.hu2026. 04. 12. 17:30
Fotó: Balogh Dávid
Bejelentés érkezett Pócs Jánoshoz, a Jászság országgyűlési képviselőjéhez, miszerint a térség több szavazóhelyiségében nem biztosítják a roma származású választópolgárok számára a törvényes voksolás feltételeit. A politikus vasárnap délután videóüzenetben számolt be a hallottakról − írta meg a Szoljon.hu

Pócs János felháborító esetről számolt be (Fotó: Mirkó István)

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. számú egyéni választókerületének jelöltje egy választópolgártól kapott telefonos értesítést arról, hogy a helyszíneken jelen lévő, a Tisza Párt által delegált megfigyelők nem teszik lehetővé a romák egy részének, hogy szabályszerűen adják le voksukat.

Pócs János, Jászság országgyűlési képviselője szerint konkrétan arról van szó, hogy azokban a körzetekben, ahol a nemzetiségi önkormányzatnál regisztrált roma választópolgárok nem kapják meg a képviselőjelöltek névsorát, így nem tudnak érvényesen szavazni az általuk kiválasztott politikusra.

„Figyelem! A Tisza Párt előre szólt a csalásról, és ezt most, vasárnap, alkalmazzák is!” – fogalmazott Pócs János, egyértelműen a Fidesz álláspontját képviselve az ügyben. A képviselő mindenkit arra kért, aki hasonló helyzetbe került, hogy térjen vissza a szavazókörbe, és jelezze a szabálytalanságot a számlálóbizottság tagjainak. Kiemelte: ha a roma választópolgár a Fidesz jelöltjére kíván szavazni, akkor kifejezetten a fideszes delegálthoz érdemes fordulnia segítségért. „Senki ne hagyja annyiban a visszaéléseket!” – zárta üzenetét Pócs János. A felháborító videót a Szoljon.hu oldalán, IDE kattintva tekinthetik meg.

Ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén:

[email protected] e-mail-címen vagy a 06-20/444-0445-ös telefonszámon.

 

Itt jelentheti be a szavazáson tapasztalt csalásokat, vagy csalási kísérleteket

Borítókép: Országgyűlési szavazás, 2026 (Fotó: Balogh Dávid)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
