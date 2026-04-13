A lap szerint Magyar Péter jó kapcsolatokat akar Brüsszellel, és várhatóan feloldja a kilencvenmilliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyét – írja a Strana.ua
Ünnepelnek Kijevben: Magyar Péter győzelme után mehet a pénz Ukrajnába
Magyar Péter várhatóan feloldja a kilencvenmilliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyét – számolt be a Politico a magyarországi választások eredményeit elemző cikkében. A Tisza vezetője jó kapcsolatokat kíván fenntartani Brüsszellel.
„Volodimir Zelenszkij számára ugyanakkor ez keserédes győzelem, mivel az új miniszterelnök kijelentette: ellenzi, hogy Magyarország fegyverrel vagy pénzzel támogassa Kijevet, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítását sem.
Magyar Péter azt is ígérte, hogy népszavazásra bocsátja a kérdést, ami gyakorlatilag késleltetné a folyamatot, tekintettel a magyar társadalomban jelen lévő erős ukránellenes hangulatra, amelyet a támogatottság fenntartása érdekében figyelembe kell vennie” – írja a lap.
Korábban arról is írtunk, Volodimir Zelenszkij egy videóüzenetben arról beszélt, hogy Ukrajna fokozza diplomáciai erőfeszítéseit európai partnereivel, és a következő hetekben felgyorsulnak az egyeztetések.
Kiemelte, hogy folyamatos tárgyalásban állnak az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciák érdekében, miközben céljuk a tárgyalási pozíció erősítése és az ország hosszú távú biztonságának biztosítása.
A beszéd alapján felmerült, hogy ebben az egyeztetési folyamatban Magyar Péter is érintett lehet.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
