Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar PéterhitelUkrajnaVálasztás 2026

Ünnepelnek Kijevben: Magyar Péter győzelme után mehet a pénz Ukrajnába

Magyar Péter várhatóan feloldja a kilencvenmilliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyét – számolt be a Politico a magyarországi választások eredményeit elemző cikkében. A Tisza vezetője jó kapcsolatokat kíván fenntartani Brüsszellel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 10:41
Magyar Péter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lap szerint Magyar Péter jó kapcsolatokat akar Brüsszellel, és várhatóan feloldja a kilencvenmilliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyét – írja a Strana.ua

„Volodimir Zelenszkij számára ugyanakkor ez keserédes győzelem, mivel az új miniszterelnök kijelentette: ellenzi, hogy Magyarország fegyverrel vagy pénzzel támogassa Kijevet, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítását sem. 

Magyar Péter azt is ígérte, hogy népszavazásra bocsátja a kérdést, ami gyakorlatilag késleltetné a folyamatot, tekintettel a magyar társadalomban jelen lévő erős ukránellenes hangulatra, amelyet a támogatottság fenntartása érdekében figyelembe kell vennie” – írja a lap.

Korábban arról is írtunk, Volodimir Zelenszkij egy videóüzenetben arról beszélt, hogy Ukrajna fokozza diplomáciai erőfeszítéseit európai partnereivel, és a következő hetekben felgyorsulnak az egyeztetések.

Kiemelte, hogy folyamatos tárgyalásban állnak az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciák érdekében, miközben céljuk a tárgyalási pozíció erősítése és az ország hosszú távú biztonságának biztosítása.

A beszéd alapján felmerült, hogy ebben az egyeztetési folyamatban Magyar Péter is érintett lehet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
