Andrej Babis üzent Magyar Péternek, és figyelmeztetett, nem szabad csalódást okozni

Gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez Andrej Babis cseh miniszterelnök, a kormányzó Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnöke.

Forrás: MTI2026. 04. 13. 9:21
Andrej Babis Fotó: Jonathan Raa Forrás: NurPhoto/AFP
Andrej Babis a hétfő reggel közzétett bejegyzésében méltatja, hogy Magyar Péter megszerezte a magyarok többségének támogatását. A cseh vezető tiszteletben tartja a magyar választások eredményét, és örömmel várja a jövőbeni együttműködést, írja az MTI. 

„Ellenállni egy olyan erős vetélytársnak, mint Orbán Viktor, sosem volt könnyű, de ennek ellenére megszerezte a magyarok többségének a támogatását, s ezzel nagy remények és elvárások párosulnak. Nem szabad csalódást okozni”– írta a bejegyzésében a cseh miniszterelnök.

 

Babis: Csehország és Magyarország kapcsolatai nagyon szorosak

Andrej Babis örömmel várja az együttműködést az új magyar kormánnyal, mert Csehország és Magyarország kapcsolatai nagyon szorosak. Leszögezte, hogy mindig bárkivel együtt fog működni, akit az emberek megválasztanak.

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, Magyar Péter. Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki

A Tisza Pártnak és elnökének már korábban gratuláltak a választási győzelemhez a cseh ellenzék képviselői, illetve Karel Havlícek, a kormány alelnöke, gazdasági és kereskedelmi miniszter. Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke úgy vélte, hogy Orbán Viktor személyében Csehország egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban. A politikus ugyanakkor kijelentette, hogy Prága szeretne rendkívüli, a megszokott szintet meghaladó kapcsolatokat kiépíteni az új magyar kormánnyal.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

