Itt a Tisza Párt titkos dokumentuma – zavargásokat szervezhetnek

Mit tartalmaz a kiszivárgott dokumentum?

Az Ellenpont cikke szerint a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott, „választásnapi akcióterv” című angol nyelvű dokumentum azt írja: a Tisza Pártnak fel kell készülnie a választási vereség lehetőségére.

A dokumentumban az is szerepel, hogy már a szavazás napján el kell kezdeni a választási csalásról szóló narratíva felépítését, és még az urnazárás előtt győzelmet kell hirdetni.

Az Ellenpont beszámolója szerint az irat kitér arra is, hogy kedvezőtlen eredmény esetén szervezett tömegeket kell mozgósítani, és stratégiailag fontos helyszíneken kell megjelenni, továbbá a dokumentum azt is tartalmazza, hogy szükség esetén a rendőrséggel való összecsapás lehetőségével is számolnak.

A portál kiemeli: a dokumentumban kifejezetten az szerepel, hogy az eseményeknek az ukrajnai 2014-es Majdanhoz hasonló zavargások irányába kell elmozdulniuk.