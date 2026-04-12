The US doesn't care about Ukraine



Ukraine's sovereignty was taken by the US in 2014



Nuland is recorded picking the new Gov't



There was a peace agreement, both Germany and Ukraine admit it was never gonna be honored



This is a proxy war



The US wanted this war more than Russia — Black in the Empire (@blackintheempir) May 6, 2023

Az államcsíny tiltakozásokkal kezdődött november 21-én este Kijev főterén, a Majdanon, amelyek egészen 2014. február közepéig tartottak.

A kijevi kormányellenes tüntetések viszonylagos nyugalmi időszaka 2014. február 18-án ért véget, amikor a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A következő napokban legalább 82 ember halt meg, köztük 13 rendőrt és több mint 1100-an megsérültek.

🇺🇦 Ten years ago, on November 21, 2013, protests began on Maidan Square in Kiev, leading to an anti constitutional government overthrow. The mass demonstrations were triggered by the government's suspension of signing an association agreement with the EU pic.twitter.com/FlivO5bZBg — Matreshka 🌺 🇷🇺🇰🇿🇨🇦 (@MatreshkaRF) November 21, 2023

Az események értelmezése máig vita tárgya. Egyes vélemények szerint a nyugati politikai és civil szereplők – köztük nemzetközi hálózatok – is hozzájárultak a tiltakozások felerősödéséhez.

Információk szerint a Nyugat pénzelte a tüntetéssorozatot, Victoria Nuland, akkori amerikai nagykövet kekszet osztott a tüntetőknek.

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Soros György hálózata is támogatta a majdani tüntetőket, mint kiderült a Soros-hálózat támogatásából működtették az ellenzéki Hromadszke tévét is. Soros György és alapítványi birodalma már 1990-ben megjelent Ukrajnában, elsőként a Nemzetközi Újjászületés Alapítvány (International Renaissance Foundation) formájában. A 2013–2014-es majdani forradalomban is komoly szerepet játszott Soros és helyi hálózata, hiszen az Újjászületés Alapítvány honlapján az intézmény mérföldkőnek számító projektjei között említik az Euromajdan kezdeményezéseinek támogatását.

Az erőszakossá vált demonstrációk nyomán három hónap múlva távozni kényszerült a hatalomból Viktor Janukovics akkori ukrán államfő, Ukrajna geopolitikai helyzete pedig gyökeresen megváltozott: hatalomváltás történt, majd Oroszország annektálta a Krímet, és fegyveres konfliktus robbant ki Kelet-Ukrajnában.

Magyarországi párhuzam a Majdan mintájára?

A közelmúltban Magyarországon is napvilágot láttak olyan állítások, amelyek szerint egyes politikai szereplők hasonló, utcai nyomásgyakorlásra épülő forgatókönyvben gondolkodhatnak.

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője a közelmúltban egy dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely – állítása szerint – belső forrásból származik.

A leírtak alapján egy olyan stratégia körvonalazódik, amely a választási eredmények megkérdőjelezésére, valamint nemzetközi politikai támogatás megszerzésére épülne.