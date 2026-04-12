Majdanra készülhet a Tisza Párt Budapesten

Majdanra készül a Tisza Párt. 2013 novemberében tömegek vonultak utcára és nagyszabású tiltakozási hullám vette kezdetét Kijevben, válaszul Viktor Janukovics akkori ukrán államfő hirtelen elhatározására, hogy nem írja alá politikai társulási és szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval (EU), ehelyett szorosabb kapcsolatokat választott Oroszországgal.
A 2013–2014-es kijevi események máig az egyik legmegosztóbb fejezetét jelentik Európa közelmúltjának. A Majdanon kezdődő tiltakozások végül véres összecsapásokba torkolltak, és alapjaiban rengették meg Ukrajna politikai rendszerét. A magyarországi választások után a Tisza Párt is hasonlóra készülhet. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Soros György hálózata is támogatta a majdani tüntetőket.
Az államcsíny tiltakozásokkal kezdődött november 21-én este Kijev főterén, a Majdanon, amelyek egészen 2014. február közepéig tartottak.
A kijevi kormányellenes tüntetések viszonylagos nyugalmi időszaka 2014. február 18-án ért véget, amikor a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A következő napokban legalább 82 ember halt meg, köztük 13 rendőrt és több mint 1100-an megsérültek.
Az események értelmezése máig vita tárgya. Egyes vélemények szerint a nyugati politikai és civil szereplők – köztük nemzetközi hálózatok – is hozzájárultak a tiltakozások felerősödéséhez.
Információk szerint a Nyugat pénzelte a tüntetéssorozatot, Victoria Nuland, akkori amerikai nagykövet kekszet osztott a tüntetőknek.
Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Soros György hálózata is támogatta a majdani tüntetőket, mint kiderült a Soros-hálózat támogatásából működtették az ellenzéki Hromadszke tévét is. Soros György és alapítványi birodalma már 1990-ben megjelent Ukrajnában, elsőként a Nemzetközi Újjászületés Alapítvány (International Renaissance Foundation) formájában. A 2013–2014-es majdani forradalomban is komoly szerepet játszott Soros és helyi hálózata, hiszen az Újjászületés Alapítvány honlapján az intézmény mérföldkőnek számító projektjei között említik az Euromajdan kezdeményezéseinek támogatását.
Az erőszakossá vált demonstrációk nyomán három hónap múlva távozni kényszerült a hatalomból Viktor Janukovics akkori ukrán államfő, Ukrajna geopolitikai helyzete pedig gyökeresen megváltozott: hatalomváltás történt, majd Oroszország annektálta a Krímet, és fegyveres konfliktus robbant ki Kelet-Ukrajnában.
Magyarországi párhuzam a Majdan mintájára?
A közelmúltban Magyarországon is napvilágot láttak olyan állítások, amelyek szerint egyes politikai szereplők hasonló, utcai nyomásgyakorlásra épülő forgatókönyvben gondolkodhatnak.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője a közelmúltban egy dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely – állítása szerint – belső forrásból származik.
A leírtak alapján egy olyan stratégia körvonalazódik, amely a választási eredmények megkérdőjelezésére, valamint nemzetközi politikai támogatás megszerzésére épülne.
Majdan intő öröksége – Brüsszel támogatásával erre készül a Tisza
A tiszás akcióterv szerint a Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kellene bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a párttal. Érdemes lehet (akár pénzügyi ösztönzőt is kínálva) olyanokat keresni, akik hajlandók csalást jelenteni vagy „leleplezni”. Az események irányítása a Tisza Párt tervei szerint kulcsfontosságú. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus helyszínek és a közvélemény feletti kontroll megszerzése.
A dokumentumban szereplő állítások szerint a támogatók utcára hívása, illetve középületek elfoglalása is felmerülhet, a kijevi események pontos mintájára. Csercsa Balázs azt állítja: vereség esetén is hasonló lépések jöhetnek szóba.
Meg kell szerezni a nemzetközi közvélemény támogatását. Jelentős támogatás várható az Európai Bizottságtól és német vezetőktől.
Előkészületeket kell tenni annak biztosítására, hogy az infrastruktúra fennmaradjon egy többnapos demonstráció során a kormányzati épületeknél – olvasható a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumban.
A kijevi események máig figyelmeztető példaként szolgálnak arra, milyen gyorsan eszkalálódhatnak politikai feszültségek. A békésnek induló tüntetések rövid idő alatt véres összecsapásokká válhatnak, amelyek hosszú távú következményekkel járnak az egész ország számára.
Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője és Magyar Péter (Fotó: AFP)
