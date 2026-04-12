Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Az angol nyelvű dokumentum azt javasolja, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, korán hirdesse ki magát győztesnek. Az Európai Bizottság és a német kormány elismerését kell megszerezni. Jelentse ki, hogy minden szavazat, amit később számolnak össze, az csalással keletkezett – olvasható. Támogatóit szólítsa fel utcai akciókra, foglaljanak el középületeket, csináljanak a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten – áll a Csercsa Balázs által közzétett bejegyzésben.

Brüsszel támogatásáról biztosította a tiszások közintézmények elleni támadását

Fotó: AFP

Vereség esetén a Tisza Majdanra készül, állítja Csercsa Balázs, aki januárban hagyta ott a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportját, amit ő vezetett korábban. Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.

Ez most érkezett a belső forrásomtól. Durva. Tudjatok róla…

– írta a közösségi oldalán a volt tiszás. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Csercsa Balázs március végén is szivárogtatott, akkor a Tisza Párt energiapolitikai tervezetéről osztott meg információt.

Majdanra készülhet a Tisza Párt

A közösségi oldalán megosztott dokumentum magyar fordításban így hangzik:

Választási napi akcióterv: A közelmúlt közvélemény-kutatási adatai alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előkészíteni (1) a párt erős társadalmi támogatottságának mítoszát és (2) az ellenfél elszántságát arra, hogy bármit megtegyen, azaz a csalás szándékát.

A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a párttal. Érdemes lehet (akár pénzügyi ösztönzőt is kínálva) olyanokat keresni, akik hajlandók csalást jelenteni vagy „leleplezni”.

A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalás gyanúját. A párt vezetésének még a szavazás lezárása előtt fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a folyamat felfüggesztésére. A szavazóhelyiségek zárása után a csalást tömeggyűlésen kell bejelenteni – írja a dokumentum.

Az események irányítása kulcsfontosságú. Gyors és hatékony reagálás szükséges a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus helyszínek és a közvélemény feletti kontroll megszerzése.