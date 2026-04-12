Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amit állítása szerint belsős forrástól kapott. Már a választási végeredmény előtt utcára hívná híveit a Tisza, a kijevi Majdan mintájára középületeket vennének ostrom alá.

2026. 04. 12. 11:21
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az angol nyelvű dokumentum azt javasolja, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, korán hirdesse ki magát győztesnek. Az Európai Bizottság és a német kormány elismerését kell megszerezni. Jelentse ki, hogy minden szavazat, amit később számolnak össze, az csalással keletkezett – olvasható. Támogatóit szólítsa fel utcai akciókra, foglaljanak el középületeket, csináljanak a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten – áll a Csercsa Balázs által közzétett bejegyzésben.

Brüsszel támogatásáról biztosította a tiszások közintézmények elleni támadását
Vereség esetén a Tisza Majdanra készül, állítja Csercsa Balázs, aki januárban hagyta ott a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportját, amit ő vezetett korábban. Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.

Ez most érkezett a belső forrásomtól. Durva. Tudjatok róla…

– írta a közösségi oldalán a volt tiszás. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Csercsa Balázs március végén is szivárogtatott, akkor a Tisza Párt energiapolitikai tervezetéről osztott meg információt. 

Majdanra készülhet a Tisza Párt

A közösségi oldalán megosztott dokumentum magyar fordításban így hangzik:

Választási napi akcióterv: A közelmúlt közvélemény-kutatási adatai alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előkészíteni (1) a párt erős társadalmi támogatottságának mítoszát és (2) az ellenfél elszántságát arra, hogy bármit megtegyen, azaz a csalás szándékát.

A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a párttal. Érdemes lehet (akár pénzügyi ösztönzőt is kínálva) olyanokat keresni, akik hajlandók csalást jelenteni vagy „leleplezni”.

A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalás gyanúját. A párt vezetésének még a szavazás lezárása előtt fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a folyamat felfüggesztésére. A szavazóhelyiségek zárása után a csalást tömeggyűlésen kell bejelenteni – írja a dokumentum.

Az események irányítása kulcsfontosságú. Gyors és hatékony reagálás szükséges a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus helyszínek és a közvélemény feletti kontroll megszerzése.

Erre példa Donald Trump 2020-as korai győzelmi bejelentése. Ezt annak tudatában tette, hogy veszíteni fog. Később azt állította, hogy a később megszámolt szavazatok csalás eredményei voltak. 

Magyarországon ez lehet egy hasonló eseménysor kezdete, mint ami 2014-ben a Majdan téren történt Ukrajnában, ami végül sikeres rendszerváltáshoz vezetett.

Ezt a példát követve a győzelmet a lehető leghamarabb ki kell hirdetni a választás napján – akár idő előtt is, ha szükséges. Ha az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csoportokat kell mozgósítani, hogy a nagyvárosi csomópontokban és a tömegközlekedési útvonalakon gyülekezzenek. Feladatuk, hogy mindent megtegyenek a választás éjszakáján az eredmény megváltoztatásáért. Vezetésük alatt a tömeget fel kell tüzelni és a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani.

Amikor a tömeg szembekerül a rendfenntartó erőkkel, szándékosan provokálni kell őket. A tiltakozás során a választást felügyelő testületet ismételten fel kell szólítani az állítólagos csalás kivizsgálására – ha ezt elutasítják, a kormányzati épületeket a tömegnek körbe kell vennie.

A nemzetközi médiát és a nemzetközi támogatókat értesíteni kell. 

Meg kell szerezni a nemzetközi közvélemény támogatását. Jelentős támogatás várható az Európai Bizottságtól és német vezetőktől.

Előkészületeket kell tenni annak biztosítására, hogy az infrastruktúra fennmaradjon egy többnapos demonstráció során a kormányzati épületeknél – olvasható a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumban.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Döbbenetes!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek – úgy tűnik – tényleg mindenre és bármire képesek.

