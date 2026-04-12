Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Zavargásokra készülhetnek a tiszások, magyar Majdan közeleg

Csercsa Balázs, egy volt tiszás kitálalt. Vasárnap, a választás reggelén megosztott posztjában arról ír, hogy Majdanra készülhet a Tisza Párt, ha elveszíti a választásokat. Az események fényében megnéztük, mi történt 2014-ben Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 13:12
Zavargások 2014-ben, Ukrajnában Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Csercsa Balázs szerint – aki januárig tiszás volt – Majdanra készülhet a Tisza Párt. A közösségi oldalán megosztott dokumentum szerint a közvélemény-kutatási adatok alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon, ezért a Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie.

Fotó: AFP

2014. május 2-án Odesszában tragikus eseménysorozat játszódott le. A „fekete péntek” az ukrán nacionalisták és az oroszbarátok összetűzésével kezdődött a város központjában, és a Szakszervezetek Házában történt brutális tűzvésszel ért véget. 

Az említett estén oroszbarát és nacionalista fociultrák csaptak össze az odesszai Szakszervezetek Házánál. Hozzávetőleg 300-350 ember futott be az épületbe, ahol eltorlaszolták magukat. Ezt követően tűz ütött ki az épületben, melyben a nyomozás hivatalos adatai szerint 32-en haltak meg szén-monoxid-mérgezésben, további 10 ember pedig a tűz elől az ablakon kiugorva vesztette életét. A május 2-i zavargások áldozatai között 34 férfi, 7 nő és kiskorú gyermek is volt. Összesen több mint 200-an sérültek meg.

A Majdan eseményei

2013. november 21-én a Mikola Azarov vezette ukrán kormány bejelentette, hogy nem írja alá az Európai Unióval kötendő társulási megállapodást, az indoklás szerint a várható orosz szankciók miatt. Aznap este Kijevben indult az első Majdan-tiltakozás, amelyet közösségi médián keresztül szerveztek. Az első eseményen körülbelül másfél ezer ember vett részt, és a tiltakozások rövid időn belül országossá váltak, más városok, például Lemberg, Donyeck, Harkiv és Ungvár is csatlakoztak – számolt be róla az Origo.

November 22-től a résztvevők száma növekedett, és november 24-re mintegy 100 ezren gyűltek össze a főtéren. November 30-án a biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tüntetőket, ami újabb tiltakozási hullámot indított el. Ezt követően a demonstrációk kormányellenes irányt vettek. A tiltakozások három hónapon át folytak Kijev belvárosában. A harcok során több száz ember életét vesztette, és több ezren sérültek meg. 2014. február 22-én Viktor Janukovics elnök elhagyta az országot. Ezt követően kezdődött Oroszország katonai beavatkozása, amely a Krím annektálásához és a Donyeck–Luhanszk régió bizonyos területeinek megszállásához vezetett.

A Majdan eseményei így Kijev modern politikai történelmének fontos fordulópontját jelentik. A tiltakozások rövid idő alatt országos méretűvé váltak, és jelentős hatással voltak a régió politikai és biztonsági helyzetére.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Zavargások 2014-ben Ukrajnában (Fotó: AFP)

