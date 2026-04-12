Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Kiderült a Tisza titkos terve, zavargásokat robbantanának ki Magyar Péterék

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője egy kiszivárgott belső dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely részletesen vázolja, milyen lépéseket terveznének egy esetleges Fidesz-győzelem után. A „választásnapi akcióterv” szerint már az eredmények előtt mozgósítanák a híveket, majd szervezett csoportokkal utcai nyomásgyakorlást indítanának, akár a kormányzati épületek blokádjáig és a rendőrséggel való konfrontációig.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 13:20
Szavazás Magyarországon
Szavazás Magyarországon Fotó: Polyák Attila
Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott egyházügyi munkacsoport vezetője újabb belső dokumentumot hozott nyilvánosságra. A „választásnapi akcióterv” című iratban azt részletezik a szerzők, hogy mit kellene tenni a Fidesz győzelme esetén – számolt be róla cikkében az Ellenpont.

Csercsa Balázs szerint így szervezne zavargásokat a Tisza, ha a Fidesz győz Fotó: Polyák Attila

A médium szerint a terv egyik sarkalatos pontja, hogy már az eredmények előtt fel kell tüzelni a választókat, akiket később ki kell vinni az utcára. A dokumentumban szó szerint szerepel a „Majdan”-kifejezés, az ukrajnai véres forradalmat követendő példaként emlegetik:

„Magyarországon ez lehetne a kiindulópontja egy hasonló eseménysorozatnak, mint amilyen az ukrajnai Majdan téren történt 2014-ben, ami sikeres rendszerváltást eredményezett” – írják.

Amennyiben a Tisza Párt számára az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csapatokat kell hívni, hogy gyülekezzenek a nagyobb városi csomópontokon és a tömegközlekedési útvonalakon

– olvasható a Tisza Pártból kiszivárgott tervben, amely szerint már a választás éjszakáján akcióba kell lépni, a cél pedig a választás eredményének megváltoztatása.

A lap tájékoztatott, hogy a dokumentumban azt is meghatározták, hogy hova kell vezetni az embereket: a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani és hergelni. Majd a lényeg csak ezután következik, a tüntetőknek konfrontálódniuk kell a rendőrséggel:

Amikor a tömeg szemben áll a rendfenntartókkal, szándékosan provokálni kell őket. A tüntetés alatt a választást felügyelő testületet többször fel kell szólítani az állítólagos csalások kivizsgálására – miután ezt elutasítják, a tömegnek körbe kell zárnia a kormányzati épületeket.

Az ismert ukrán filozófus, Andrij Gorodnickij például kijelentette, hogy Ukrajnának bele kell avatkozni a magyar választási kampányba, ehhez pedig szerinte bármilyen eszköz megengedhető.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
