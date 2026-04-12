Drámai körülmények között élnek a civilek Harkiv térségében

Nyilvánosságra hozták az ENSZ humanitárius partnereinek friss felmérését, amely szerint a harkivi térségben élő civilek embertelen körülmények között próbálnak túlélni: túlzsúfolt szállásokon, alapvető eszközök nélkül és sokszor megfelelő védelem hiányában, miközben a frontvonal sincs messze Berettyóújfalutól.

2026. 04. 12. 4:04
A háború az időseket sem kíméli Fotó: AFP
Az ENSZ humanitárius partnerei által készített jelentés szerint a Harkiv környéki közösségi szálláshelyeken több mint hatezer ember él, miközben alig maradt szabad férőhely. A dokumentum szerint egy-egy helyszínen átlagosan több mint százötven ember zsúfolódik össze, így az infrastruktúra gyakorlatilag a teljesítőképessége határán működik. A lakók többsége idős, sokan közülük betegek, mozgásukban korlátozottak, vagy folyamatos ellátásra szorulnak – írja a HAON.

Oszkil faluban, miután a háború során az oroszok lakóházakat romboltak le. Fotó: AFP

Egyre romló körülmények között élnek

A jelentést készítő szakemberek szerint a háború elől menekülők olyan körülmények közé kerültek, amelyek messze elmaradnak az elfogadhatótól.

A szálláshelyeken gyakori a túlzsúfoltság, az épületek állapota sok esetben leromlott, a közös fürdők és mosdók rossz állapotban vannak, miközben a konyhai felszereltség is hiányos. Sok helyen még az alapvető eszközök – például mosógépek vagy hűtők – is hiányoznak.

A felmérés arra is rámutat, hogy még ott is, ahol már elkezdődtek a felújítások, a problémák jelentős része továbbra is fennáll.

A harkivi szállásokon élők többsége idős ember, akik gyakran már nem képesek elhagyni a veszélyeztetett területeket. Sokan közülük mozgásukban korlátozottak, fogyatékkal élnek, vagy folyamatos ellátásra szorulnak. Számukra a mindennapok különösen nehezek, hiszen gyakran a legegyszerűbb tevékenységek is komoly akadályokba ütköznek.

Védelem nélkül a támadások idején

A háborús környezetben a biztonság kulcsfontosságú lenne, a valóság azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatja.

A jelentés szerint a szálláshelyek közel fele nem rendelkezik óvóhellyel, és ahol van ilyen létesítmény, ott is sok esetben rossz állapotban található. A menekülési útvonalak gyakran nem alkalmasak arra, hogy az idősek vagy a mozgásukban korlátozott emberek biztonságosan eljussanak oda.

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges támadás során sokaknak nincs esélyük időben menedéket találni.

A harkivi térségben élő civilek nemcsak az otthonukat veszítették el, hanem a biztonságérzetüket is. Az ENSZ-hez köthető felmérés szerint ezek a körülmények hosszú távon sem biztosítanak méltó és biztonságos életet a kitelepített emberek számára.

Magyar Péter kapcsolata Kijevvel

A fegyveres konfliktus továbbra is súlyos emberáldozatokat követel, de az Európai Unió változatlanul kitart Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Péter ennek ellenére az elmúlt években több alkalommal is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba lépett Volodimir Zelenszkij környezetével.

A Tisza Párt elnökének idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián, valamint korábbi kijevi látogatása is arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
