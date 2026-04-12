Drámai körülmények között élnek a civilek Harkiv térségében

Egyre romló körülmények között élnek

A jelentést készítő szakemberek szerint a háború elől menekülők olyan körülmények közé kerültek, amelyek messze elmaradnak az elfogadhatótól.

A szálláshelyeken gyakori a túlzsúfoltság, az épületek állapota sok esetben leromlott, a közös fürdők és mosdók rossz állapotban vannak, miközben a konyhai felszereltség is hiányos. Sok helyen még az alapvető eszközök – például mosógépek vagy hűtők – is hiányoznak.

A felmérés arra is rámutat, hogy még ott is, ahol már elkezdődtek a felújítások, a problémák jelentős része továbbra is fennáll.

A harkivi szállásokon élők többsége idős ember, akik gyakran már nem képesek elhagyni a veszélyeztetett területeket. Sokan közülük mozgásukban korlátozottak, fogyatékkal élnek, vagy folyamatos ellátásra szorulnak. Számukra a mindennapok különösen nehezek, hiszen gyakran a legegyszerűbb tevékenységek is komoly akadályokba ütköznek.