Az ENSZ humanitárius partnerei által készített jelentés szerint a Harkiv környéki közösségi szálláshelyeken több mint hatezer ember él, miközben alig maradt szabad férőhely. A dokumentum szerint egy-egy helyszínen átlagosan több mint százötven ember zsúfolódik össze, így az infrastruktúra gyakorlatilag a teljesítőképessége határán működik. A lakók többsége idős, sokan közülük betegek, mozgásukban korlátozottak, vagy folyamatos ellátásra szorulnak – írja a HAON.
Drámai körülmények között élnek a civilek Harkiv térségében
Nyilvánosságra hozták az ENSZ humanitárius partnereinek friss felmérését, amely szerint a harkivi térségben élő civilek embertelen körülmények között próbálnak túlélni: túlzsúfolt szállásokon, alapvető eszközök nélkül és sokszor megfelelő védelem hiányában, miközben a frontvonal sincs messze Berettyóújfalutól.
Egyre romló körülmények között élnek
A jelentést készítő szakemberek szerint a háború elől menekülők olyan körülmények közé kerültek, amelyek messze elmaradnak az elfogadhatótól.
A szálláshelyeken gyakori a túlzsúfoltság, az épületek állapota sok esetben leromlott, a közös fürdők és mosdók rossz állapotban vannak, miközben a konyhai felszereltség is hiányos. Sok helyen még az alapvető eszközök – például mosógépek vagy hűtők – is hiányoznak.
A felmérés arra is rámutat, hogy még ott is, ahol már elkezdődtek a felújítások, a problémák jelentős része továbbra is fennáll.
A harkivi szállásokon élők többsége idős ember, akik gyakran már nem képesek elhagyni a veszélyeztetett területeket. Sokan közülük mozgásukban korlátozottak, fogyatékkal élnek, vagy folyamatos ellátásra szorulnak. Számukra a mindennapok különösen nehezek, hiszen gyakran a legegyszerűbb tevékenységek is komoly akadályokba ütköznek.
További Külföld híreink
Védelem nélkül a támadások idején
A háborús környezetben a biztonság kulcsfontosságú lenne, a valóság azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatja.
A jelentés szerint a szálláshelyek közel fele nem rendelkezik óvóhellyel, és ahol van ilyen létesítmény, ott is sok esetben rossz állapotban található. A menekülési útvonalak gyakran nem alkalmasak arra, hogy az idősek vagy a mozgásukban korlátozott emberek biztonságosan eljussanak oda.
Ez azt jelenti, hogy egy esetleges támadás során sokaknak nincs esélyük időben menedéket találni.
A harkivi térségben élő civilek nemcsak az otthonukat veszítették el, hanem a biztonságérzetüket is. Az ENSZ-hez köthető felmérés szerint ezek a körülmények hosszú távon sem biztosítanak méltó és biztonságos életet a kitelepített emberek számára.
További Külföld híreink
Borítókép: A háború az időseket sem kíméli (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!