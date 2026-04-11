Szijjártó Péter: Az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Orbán Viktort támogassa + videó

Egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

2026. 04. 11. 10:13
Szijjártó Péter Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úr felé, de nem is akárhogyan. Donald Trump azt írja, hogy az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa – hangsúlyozta a tárcavezető az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Budapest, 2026. április 1. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Weger Hungária Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. április 1-jén. Az olasz tulajdoni hátterű klímatechnikai vállalat mintegy 9,5 milliárd forint értékben Jászárokszálláson új gyárat épít, amihez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást nyújt. MTI/Kovács Márton
Ez a mai viszonyok közepette, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok

–  folytatta. 

Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár

– emelte ki. 

Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire

– tette hozzá. Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!"

