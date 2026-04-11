Orbán Viktor: Jó hírek szombatra + videó

„Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást” – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez a miniszterelnök.
Köszönjük, Elnök úr!
– írta a miniszterelnök.
Amint arról beszámoltunk, Donald Trump Truth Social oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben ismét kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.”
Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne
– írta Donald Trump.
Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
