Orbán Viktor: Jó hírek szombatra + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált Donald Trump támogató üzenetére. Köszönjük, Elnök úr! – írta bejegyzéséhez a kormányfő.

2026. 04. 11. 9:03
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást” – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez a miniszterelnök.

Köszönjük, Elnök úr!

 – írta a miniszterelnök. 

Amint arról beszámoltunk, Donald Trump Truth Social oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben ismét kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.”

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne

– írta Donald Trump.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

