Donald Trump: Az Egyesült Államok kész teljes gazdasági erejét mozgósítani Magyarország javára

„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Donald Trump.
Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:
Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni!
Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!” – írta kora reggeli, Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
