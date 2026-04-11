Lázár János: Hajrá, magyarok! + videó

Nagy tömeg várta Orbán Viktort Vácon , a kampányhajrában elindult országjáró körút első állomásán. A kormányfő az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán tett közzé videót az első megállójukról.

Ki kell maradnunk a háborúból! Vácon is a Fidesz a biztos választás! Hajrá, Rétvári Bence!

– írta a videó mellé.

A tárcavezető korábban fotókat töltött fel a Facebook-oldalára, ezek között szerepel egy kép, amelyen Nagy Feró Kossuth-díjas magyar énekessel, a Beatrice és az Ős-Bikini frontemberével fog kezet.

Orbán Viktor miniszterelnök indulás előtt azt kérte a kormánypártok támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A szombat estét kampányzáró gyűléssel zárja a kormányfő Budapesten a Szentháromság téren.

