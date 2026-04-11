Menczer Tamás: Mi kormányzunk, ti lóbáltok, mindenki teszi, amihez ért

Egyértelmű üzenetet küldött a tiszás zenész művész uraknak és rajongóiknak a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

2026. 04. 11. 10:43
Nem hagyta szó nélkül a pénteki tiszás koncertet Menczer Tamás. Mint arról beszámoltunk, az esti rendezvény után elszabadultak az indulatok, a szétszéledő tömeg bemutatta, hogy mit is jelent a Magyar Péter által vágyott szeretetország. A színpadról még tovább hergelt tömeg rongált és gyújtogatott hazafelé menet, célpontjaik főleg a nemzeti oldalt képviselő politikusok kampányplakátjai voltak.

Budakalász, 2026. március 18. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának budakalászi sajtótájékoztatóján 2026. március 18-án. MTI/Kocsis Zoltán
A tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h…réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h…réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h…relóbálósok ideje

– írta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán, majd ironikusan hozzátette: „Milyen szép!”.

Felidézte, hogy egy „másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap »kinyír« bennünket. Milyen kedves!” – jegyezte meg.

Menczer Tamás a bejegyzésében azt üzenete „a szeretve tisztelt és féltve szeretett tiszás zenész művész uraknak valamint kedves rajongóiknak”, hogy a kormánypártok megfogják nyerni a választást.

„Hogy miért?” – tette fel a kérdést.

Azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Ti pedig, kedves tiszás zenész művész urak és rajongóik, ti még életetekben nem építettetek semmit. Ti a h…réteket lóbáljátok. Félek, ez kevés lesz. Magyarország ennél többet érdemel

– mutatott rá.

„A mi hazánk egy ezeréves államisággal rendelkező ország, büszkék vagyunk a történelmünkre. A világon a legjobb dolog magyarnak lenni. Még akkor is, ha ilyen h…relóbálók is vannak köztünk. Ezt is elbírjuk. Megnyerjük a választást, aztán dolgozunk tovább. Magyarországért, a magyar emberekért. Ti meg lóbálhattok azt, amit akartok a jövőben is” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Mi kormányzunk. Ti lóbáltok. Mindenki teszi, amihez ért

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
