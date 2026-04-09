Menczer Tamás: Rábíznád az családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g…ci nagy háborúra készül? + videó

– G…i nagy háború lesz. Ezt mondta Magyar Péter. Nagy háború lesz – idézte fel Menczer Tamás a Tisza elnökének ominózus kijelentését, amelyről a hangfelvétel csütörtökön került napvilágra.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindenkinek érdemes elgondolkodni az alpári, ugyanakkor borzalmas mondaton.

Tedd fel a kérdést, rábíznád az országodat, a jövődet, a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki nagy háborúra készül?

– tette fel a kérdést.

Majd úgy folytatta:

Ha nem, akkor Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás

– hangsúlyozta az április 12-i választás tétjét a politikus.