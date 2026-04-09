Orbán Viktor: Zúzunk tovább! + videó

„Zúzunk tovább!” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormányfő egy hangulatos videó-összeállításban mutatta be tavaszi országjárásának pillanatait.

Orbán Viktor országjárása legutóbb Sopronban folytatódott, ma pedig Debrecenben lesz rendezvény a Dósa nádor téren, 18 órától. A miniszterelnök utolsó állomása pont a választások előtt lesz, Budapesten.

Vasárnap szavazzatok ti is a Fideszre!

– zárta posztját a miniszterelnök.

A videó alatt a Fidesz kampánydalává előlépett induló is felcsendül.