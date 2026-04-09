Jól halad a magyar gazdaság dimenzióváltása

– A hazai tulajdonú Hidrofilt Kft. ötmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása is jól mutatja, hogy nagy léptekkel halad előre a magyar gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykanizsán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 14:58
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint Szijjártó Péter tárcavezető a Hidrofilt Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a magyar tulajdonban vízgazdálkodási cég ötmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amelynek a célja egy új generációs folyadékszeparációs tervezési-, gyártási- és termékplatform létrehozása. Ehhez a kormány 1,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzett igénylő munkahely létrejöttét.

Magyar szabadalmat jegyeznek be

Kifejtette, hogy az Európa tíz legjobb vízkezelő rendszereket gyártó vállalata közé tartozó Hidrofilt most ráfordul egy minden eddiginél jelentősebb kutatás-fejlesztési tevékenységre, ráadásul ennek során egy magyar szabadalmat fognak bejegyezni, ami újabb lendületet adhat a gazdaság dimenzióváltásának.

Rámutatott, hogy a beruházás emellett azért is önmagán túlmutató jelentőségű, mert a vállalat 80 százalékban hazai beszállítókkal dolgozik, illetve részt vesz a jövő szakembereinek képzésében is.

Továbbá arra is kitért, hogy Zala vármegye ipari termelése az elmúlt tíz év folyamán harminc százalékkal nőtt, miközben a munkanélküliség 40 százalékkal csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt tizenöt beruházás valósult itt meg állami támogatással, mintegy 29 milliárd forint értékben.

– A hazai tulajdonú Hidrofilt Kft. ötmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása is jól mutatja, hogy nagy léptekkel halad előre a magyar gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter. A magyar gazdaság újraiparosítása megtörtént. – Magyarországon nagy volumenű termelőkapacitások létesültek. S ez a nagy mennyiségű termelés a magyar munkások, a magyar mérnökök teljesítményének köszönhetően meggyőzte a vállalattulajdonosokat, legyenek azok magyarok vagy külföldiek, arról, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknek is Magyarországon van a legjobb helyük, s így először a szolgáltatási, majd a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó funkciók is egyre inkább megjelentek – mondta.

– Tehát kutatás-fejlesztés meg tudásalapú gazdaság nincs termelésben szerzett tapasztalat nélkül, olyan kevés helyen volt a világon, ha egyáltalán, hogy először volt egy gazdaságban a kutatás-fejlesztés, aztán utána termeltek Magyarországon is ez úgy alakult, hogy először a nagy mennyiségű termelés, majd a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek következtek, és erre a Hidrofilt Kft. kiváló példa – tette hozzá.

Új világrend alakul ki

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben óriási gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

– Ennek ellenére, hogy ilyen körülmények között élünk, én azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék a gazdasági teljesítményre, ami az elmúlt években jellemezte Magyarországot. Mégiscsak egymillióval többen dolgoznak, mint korábban. A magyar gazdaság dimenzióváltása nagy lépésekkel megindult, és ez az elmúlt négy esztendő a legsikeresebb négy éve volt a magyar gazdaságtörténetnek a beruházások támogatása és ösztönzése szempontjából – sorolta.
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

