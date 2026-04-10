Orbán Viktor sikeresen épített patrióta közösséget

A neoliberális berendezkedés hanyatlásával egészen biztosan egy új korszak kezdődött, amelyben a szuverenista erők vezető szerepet játszanak. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években sikeresen épített ki egy stabil patrióta közösséget, amely óriási előnyt jelent.

2026. 04. 10. 10:41
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A nemzetközi színtéren zajló átalakulásban és az új jobboldali erőközpont létrejöttében nagy szerepe volt a magyar miniszterelnöknek, aki a szuverén modell kiépítésében úttörő szerepet vállalt – írja a XXI. Század Intézet friss elemzésében. Orbán Viktornak sikerült létrehozni az elmúlt években egy stabil patrióta közösséget, ami versenyelőnyt jelent a nemzetközi színtéren. 

Orbán Viktor erős patrióta közösséget épített az elmúlt években
A XXI. Század intézet friss elemzésében hangsúlyozza, hogy a neoliberális berendezkedés megbicsaklásával egy új korszak vette kezdetét, amely a patrióta hangok felerősödését hozta magával. Ennek egyik oka az, hogy az addigi szisztéma képtelen volt megfelelő válaszokat adni azokra a kihívásokra, amelyekkel szembesült, legyen szó akár a migrációról, akár az orosz–ukrán háború következményeiről. 

Az Európai Unió vezetése azonban nem akart tudomást venni arról, hogy az emberek elkezdtek elfordulni ettől a berendezkedéstől, miután a fejük fölött eldöntött kérdések teremtette kihívásokkal nekik kellett megküzdeniük. 

A nemzetközi szervezetek részéről az évek során fokozódó hatáskör-kiterjesztés megalapozta az igényt arra, hogy az államok ismét nagyobb döntéshozatali súllyal és mozgástérrel rendelkezzenek saját országukat illetően. A szuverén országok összefogása elkerülhetetlen a neoliberális rendszer megdöntéséhez, amelynek kapcsán már kialakulóban van egy újfajta egység, amely a patriotizmus főcíme alatt szerveződik.

Ezzel párhuzamosan a szuverenista álláspontot képviselő politikusok egyre erősebb kapcsolatrendszert alakítottak ki a nemzetközi színtéren. 

A Magyarországon megrendezett patrióta események – amilyen a már jól ismert CPAC, illetve az elsőként Budapesten megrendezésre került Patrióta Nagygyűlés – jól szemléltetik a nemzeti erők nemzetközi összefogását. 

Az említett rendezvényeken olyan politikusok biztosították támogatásukról a választás előtt álló Orbán Viktor miniszterelnököt, mint Marine le Pen, Alice Weidel vagy Geert Wilders és videóüzenetben Donald Trump is üzent a miniszterelnöknek, aki korábban is határozottan kiállt Orbán Viktor mellett. 

Az amerikai támogatás egyértelmű jele, hogy 2026. április 7-én J. D. Vance alelnök is Magyarországra látogatott, hogy támogatásáról biztosítsa a miniszterelnököt.

A Patrióta Nagygyűlés budapesti rendezése senkit sem lepett meg, tekintve, hogy Orbán Viktor régóta élen jár a szuverenista álláspont határozott képviseletében, amely idővel lavinát indított el Európa-szerte. Jó példa erre a Patrióták Európáért nevű képviselőcsoport megalapítása az Európai Parlamentben Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis által, akikhez később (többek között) Marine Le Pen és pártja is csatlakozott, így jelenleg a harmadik legnagyobb frakcióként működik.

Napjaink patrióta úttörésének jó lenyomata a neoliberális világrend hanyatlását követő szuverenista világrend kiépülése, amelyben a magyar útra egyre több ország tekint követendő példaként nemcsak Európában, de a világon is. Az elemzés teljes terjedelmében elolvasható a XXI. Század Intézet honlapján. 

Borítókép: Csoportkép az I. Patrióta Nagygyűlés résztvevőivel (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hann Endre és az időgép

A Medián vezetője elárulta, hogy szép csendben visszautazott idén februárba, és felvette az eddig nem létező adatokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
