Orbán Viktor sikeresen épített patrióta közösséget

A nemzetközi színtéren zajló átalakulásban és az új jobboldali erőközpont létrejöttében nagy szerepe volt a magyar miniszterelnöknek, aki a szuverén modell kiépítésében úttörő szerepet vállalt – írja a XXI. Század Intézet friss elemzésében. Orbán Viktornak sikerült létrehozni az elmúlt években egy stabil patrióta közösséget, ami versenyelőnyt jelent a nemzetközi színtéren.

A XXI. Század intézet friss elemzésében hangsúlyozza, hogy a neoliberális berendezkedés megbicsaklásával egy új korszak vette kezdetét, amely a patrióta hangok felerősödését hozta magával. Ennek egyik oka az, hogy az addigi szisztéma képtelen volt megfelelő válaszokat adni azokra a kihívásokra, amelyekkel szembesült, legyen szó akár a migrációról, akár az orosz–ukrán háború következményeiről.

Az Európai Unió vezetése azonban nem akart tudomást venni arról, hogy az emberek elkezdtek elfordulni ettől a berendezkedéstől, miután a fejük fölött eldöntött kérdések teremtette kihívásokkal nekik kellett megküzdeniük.

A nemzetközi szervezetek részéről az évek során fokozódó hatáskör-kiterjesztés megalapozta az igényt arra, hogy az államok ismét nagyobb döntéshozatali súllyal és mozgástérrel rendelkezzenek saját országukat illetően. A szuverén országok összefogása elkerülhetetlen a neoliberális rendszer megdöntéséhez, amelynek kapcsán már kialakulóban van egy újfajta egység, amely a patriotizmus főcíme alatt szerveződik.