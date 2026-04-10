Marine Le Pen szerint Orbán Viktor bátorságához nem férhet kétség

A francia politikus nemrég Budapesten járt az I. Patrióta-nagygyűlésen, amelynek színpadán egy beszédes hasonlattal élt a magyar miniszterelnök politikája kapcsán. A Konnektivitás Magazin számára Marine Le Pen hangsúlyozta, hogy Európának arra van szüksége, hogy a patrióta erők előretörjenek mindenhol.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 9:10
Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője nemrég Budapesten járt, ahol beszédet is mondott az I. Patrióta-nagygyűlésen. Marine Le Pen a Konnektivitás Magazinnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy Európa visszatérjen a helyes irányba, a patrióta erőknek mindenhol előre kell törniük. 

Marine Le Pen szerint Orbán Viktor azon kevesek egyike, aki mer nemet mondani Brüsszelnek 
Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A francia politikus budapesti beszédében beszélt az úgynevezett úttörők szerepéről, amely egy speciális alakulat volt: a 18. századtól a francia királyi hadsereg gyalogezredeinek gránátos századaiban működtek, és fejszékkel voltak felszerelve. A francia idegenlégió úttörői (Les pionniers de la Légion étrangère) a harcok során a gránátosokkal együtt rohamozták meg a megerősített állásokat, elsődleges feladatuk pedig az volt, hogy eszközeikkel áttörjék az ellenség által emelt akadályokat és a barikádokat. Marine Le Pen a lapnak nyilatkozva elmondta véleményét a brüsszeli politikáról és Európa jövőjéről is.

 „Nagyon bátor dolog Orbán Viktor részéről, amit tesz. Mert a béke az egyetlen megoldás, amely meg tudja állítani az emberi mészárlást, amit ez a háború jelent” – fogalmazott Le Pen a miniszterelnök békepárti politikája kapcsán. 

A francia politikus szerint egyértelmű, hogy az Európai Unió továbbra is folytatni akarja a háborút, a magyar miniszterelnök pedig egyike azon keveseknek, akik nemet mernek ezekre a tervekre mondani. 

A lap egyúttal arról is kérdezte a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetőjét, hogy mi a véleménye a konnektivitás politikájáról, ami sok hasonlóságot mutat a Charles de Gaulle által alkalmazott egyenlő távolság politikájával. Marine Le Pen ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy természetesen itt is megfigyelhető az Európai Bizottság kettős mércéje. 

Az nem lehetséges, hogy a kritikusok egyszerre róják fel önöknek ezt a víziót, ugyanakkor máskor védelmükbe veszik az egyenlő távolság politikáját is. Ez kettős mérce! Koherensnek kell lenni: a konnektivitás az egyetlen észszerű magatartás, mert egy patriótának az elsődleges dolga, hogy megvédje saját országának érdekeit. Aki ezt elfelejti, a saját népét tagadja meg

– fogalmazott. 

Európa jövője kapcsán egyúttal jelezte, hogy az Európai Unió alapítói nem így képzelték el ezt a szövetséget, mint ahogy ma látjuk, hiszen egy olyan Európát képzeltek el, „amely ellenáll azoknak az ideológiai elhajlásoknak, amelyek energiafüggőséghez, ipartalanításhoz, identitásválsághoz és biztonsági veszélyekhez vezettek”.  

Ahhoz pedig, hogy visszavezessük Európát a helyes útra, és újra naggyá tegyük a kontinenst, a politikus szerint „arra van szükség, hogy minden patrióta mozgalom nyerje meg a saját voksolását”.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
