Marine Le Pen szerint Orbán Viktor bátorságához nem férhet kétség

A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője nemrég Budapesten járt, ahol beszédet is mondott az I. Patrióta-nagygyűlésen. Marine Le Pen a Konnektivitás Magazinnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy Európa visszatérjen a helyes irányba, a patrióta erőknek mindenhol előre kell törniük.

Marine Le Pen szerint Orbán Viktor azon kevesek egyike, aki mer nemet mondani Brüsszelnek

Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A francia politikus budapesti beszédében beszélt az úgynevezett úttörők szerepéről, amely egy speciális alakulat volt: a 18. századtól a francia királyi hadsereg gyalogezredeinek gránátos századaiban működtek, és fejszékkel voltak felszerelve. A francia idegenlégió úttörői (Les pionniers de la Légion étrangère) a harcok során a gránátosokkal együtt rohamozták meg a megerősített állásokat, elsődleges feladatuk pedig az volt, hogy eszközeikkel áttörjék az ellenség által emelt akadályokat és a barikádokat. Marine Le Pen a lapnak nyilatkozva elmondta véleményét a brüsszeli politikáról és Európa jövőjéről is.