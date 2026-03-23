I. Patrióta Nagygyűlés: Magyarország egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképe az elnyomás ellen

Az elmúlt években Európában Magyarország jelképpé vált. Egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképe az elnyomással szemben – szögezte le beszéde elején Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője.
Ezt a státuszt Magyarország egy olyan miniszterelnök vezetése alatt érte el, aki nem más, mint Orbán Viktor, akinek az intelligenciája, a bátorsága és a víziója kivételes vezetővé teszi őt
– emelte ki a francia politikus.
Ezt a politikai víziót Viktor immár tizenhat éve képviseli. A bevándorlás, az identitás és a szuverenitás kérdésében a legnehezebb körülmények között sem hátrált meg. Ezért mondhatom büszkén, hogy Viktor nem csak partner és szövetséges a Patrióták Európáért koalíciójában, hanem barát is. És ez azért nem olyan gyakori a politikában
– méltatta Orbán Viktort Marine Le Pen.
Viktorral és a patriótákkal nem egy elvont Európa-eszmét képviselünk, védünk, hanem élő és szolidáris nemzetek mozaikját, amelyek képesek kölcsönösen előnyös és jövőbe mutató együttműködéseket építeni
– emelte ki.
Nem egy olyan szégyenletes identitásfelfogást védünk, amelyben a bevándorlás tüneti kezelése lenne a gazdasági és demográfiai nehézségeinknek. Ellenkezőleg! Egy életerőt képviselünk, amely történelmi és kulturális örökségünk tudatából és büszkeségéből fakad, és amelyet odaadással adunk tovább gyermekeinknek – hangsúlyozta Marine Le Pen.
Nem egy naiv és globalista gazdaságfelfogást védünk, amelyben a piac erői jelentenék az iparaink és új technológiáink fejlődésének alapját, hanem a szuverén és jólétünket biztosító ágazatok észszerű és célzott védelmét támogatjuk. És végül nem egy bürokratikus Európát védünk, ahol egy szűk technokrata kisebbség kényszeríti rá a népekre az akaratukkal ellentétes normákat és ideológiákat, hanem egy olyan demokrácia igényes, nehéz és nélkülözhetetlen gyakorlatát, amely fáradhatatlanul a népakaratra épül, nem pedig egy álelit álmaira – fogalmazott a francia politikus.
Ha dejavu érzésük támadt, mert már hallották ezeket a gondolatokat, űzzék el ezt az érzést – tanácsolat a magyaroknak.
Mert több évtizedes küzdelem után nyerésre állunk ebben a nagy politikai harcban. Orbán Viktor, aki április 12-én ismét a magyar választók elé áll, vizionárius vezető és mindenekelőtt úttörő
– emelte ki Marine Le Pen, utalva a francia fegyveres erők ilyen nevű elit alakulataira.
És önök, magyar választók április 12-én szintén úttörők lesznek
– üzente a magyar polgároknak.
