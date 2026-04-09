Vélemény

Történelmi döntés előtt állunk

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – Ha Brüsszel bábja kerül a kormányfői székbe, Magyarország megmaradása válik kérdésessé.

Borbély Zsolt Attila
A legújabb kori történelmet nem érthetjük meg anélkül, hogy a felszín mögötti jelenségvilágot, a rejtett összefüggéseket figyelembe vegyük, a parlamenti jegyzőkönyvek és kormányülések anyagai mellett a titko­sszolgálati tevékenységet is be kell kalkulálnunk az elemzésbe. Ugyanígy a jelenkor is értelmezhetetlen, ha csak a politikai színpad szereplőinek nyilvános állásfoglalásaira összpontosítunk és a színfalak mögötti világot kizárjuk az optikánkból.

A módszeres felszínesség alkalmas lehet arra, hogy egyetemi katedrával, kitüntetésekkel honorálják a hivatalosságok a valóság megismerésének mellébeszéléssel való akadályozását, de arra aligha, hogy közelebb jussunk az igazsághoz, például annak felismeréséhez, hogy már rég nem a jobboldal és a baloldal harca zajlik az európai politikai erőtérben.

A magát jobboldalra soroló néppárt erői egy az egyben behódoltak ideológiailag a woke-őrületnek, gazdaságilag pedig a globális mélyállamnak, a konzervatív értékeket ma a patrióták képviselik hitelesen. Ma a nemzetek ellenségei, a hivatalos bal és jobb, a globalisták állnak szemben a szuverenitáspárti erőkkel. Üdítő élmény volt az európai normalitást képviselő pártvezetőket a nemrégiben végighallgatni a patrióták első országos találkozóján a Millenárison. Aki ott volt, érezhette, hogy nem vagyunk egyedül, s hogy a hagyományos európai értékek védelmezői számára mekkora ikon a magyar miniszterelnök.

A globalista erők a magyar politikai színtéren két csoportba oszthatók. Az egyikbe sorolhatók azok, melyek nyíltan beállnak a globalista fősodorba, mindenféle szégyenkezés nélkül írják zászlajukra a nemzeteket s a nemzetállamokat feloldó Európai Egyesült Államok célkitűzését. A hétvégi választáson ezek közül egyedül a DK esélyes a parlamenti bejutásra.

A másik csoportba a kriptoglobalista politikai erő, a Tisza Párt sorolható, de ide tartozott utolsó korszakában az MDF és a Jobbik is, továbbá néhány álkonzervatív kérészéletű pártkezdemény. A Tisza Párt illetékesei megszámlálhatatlan bizonyíték dacára tagadják globális bekötöttségüket, megtévesztve ezzel nem kevés, magát a nemzeti oldalhoz soroló szavazót is.

Miközben a képlet végtelenül egyszerű. Mit lehet várni egy olyan globális hatalmi képződménytől, melynek jól kitapintható törekvése természetéből fakadólag az, hogy leépítsen minden ellenállást, eltakarítson minden lehetséges akadályt a maga útjából, ennek jegyében felszámoljon minden szerves kötődést, minden történelmi tradíciót, minden szakrális mozzanatot, hogy megszüntesse a nemzeti érzületet, a nemzeti önazonosság-tudatot és az arra épülő intézményeket, tételesen a nemzetállamokat?

Ennek jegyében küzd az unió intézményi síkon a nemzetállamok ellen, egyre több hatáskört elvonva a tagállamoktól, ideológiai síkon pedig a nemzettudat ellen, kompromittálni igyekezve azt nacionalizmussal, szélsőjobboldalisággal, fasizmussal. Magyarországon stratégiát alapítottak a nemzeti büszkeség nevetségessé tételére, a nemzet nagyjainak lejáratására Horthy Miklóstól Wass Albertig destruktív figurák, például Károlyi Mihály piedesztálra emelésével párhuzamosan. Amíg lehetett, megkísérelték nevetségessé tenni a demográfia problémájával foglalkozókat, emlékezhetünk, miként csúfolta a kilencvenes években az SZDSZ-es sajtó Fekete Gyulát, aki már a Kádár-rendszerben figyelmeztetett a magyarság várható drámai népességfogyására: Fekete Agyalágyulának. De a tudatos nemzetromboláshoz tartozik a parazita társadalmi rétegek favorizálása a szociálpolitikában, a deviancia modellként tálalása s az idegenségkultusz.

Külpolitikában a behódolás az idegen érdekeknek kicsiben és nagyban, legyen szó a szomszédokról vagy az uniós vezetésről. A magyar hadsereg lezüllesztése, a nemzeti vagyon szétprédálása, stratégiai ágazatok idegen kézbe adása is a bűnlajstromuk része. Orbán Viktor még ellenzéki pártelnökként a Horn–Kuncze-kormány idején figyelmeztetett egyik tusványosi előadásában arra, hogy az energiaszektor idegen államok tulajdonában levő cégeknek a kezére játszása a magyar érdekek súlyos sérelmét jelenti, és ez ellen fellépni nem „gazdasági nacionalizmus”, hanem az egyetlen józan reakció.
A nemzetek felszámolásának legdrasztikusabb, legembertelenebb eszköze a tudatos, tervszerű szervezett lakosságcsere, ami Nyugat-Európában zajlik, s melynek való magyar ellenállást szankcionálja pénzügyileg és politikailag a globális háttérhatalom egyik látható intézménye, az uniós vezetés, mely nem véletlenül tette le a voksát a Tisza Párt mellett.

A kormány ellen a leggyakoribb vád az ellenségképzés és a riogatás. Nehéz megítélni, hogy akik ezt megfogalmazzák, komolyan gondolják-e egyáltalán azt, amit mondanak, vagy csak részt vesznek egy kommunikációs hadjáratban. Mert egy létező, akut veszélyre való rámutatás nem riogatás, az ellenség néven nevezése pedig véletlenül sem ellenségképzés. Mi több, egy felelős nemzeti kormánynak mindkettő a kötelessége is egyben.

A baloldal, miként Orbán Viktor frappánsan megfogalmazta, időről időre rátör a saját nemzetére, két ilyen roham között pedig a közösség veszélyérzetét igyekszik elaltatni és a természetes nemzeti immunrendszer reakcióit megzavarni. 

Ennek egyik eszköze, hogy a legakutabb problémákat diminuálni igyekszik, ahogy tette ezt, amikor sorosozással, migránsozással, most meg ukránozással vádolja a kormányt. S ebben az sem zavarta a megszólalókat, hogy Soros György maga tette közzé a tervét Európa tönkretételére (Project Syndicate, 2015. szeptember 26., Finan­cial Times, 2015. július 26. és Bloomberg Business, 2015. október 30), hogy a zömmel muszlim migránsok egyre több várost tesznek élhetetlenné, s hogy az ukránok, élükön az elnökükkel, a nyersanyagblokád mellett nyíltan fenyegetőznek.

Minden nemzet történelmében vannak olyan csomópontok, melyek a vasúti váltókhoz hasonlíthatók. Ha egy ilyen váltót egy ország esetében rosszul állítanak be egy kulcspillanatban, az akár végzetes is lehet. Jó példa erre migránsválság, amikor a „wir schaffen das” logikája mentén a „willkommenskultur” jegyében 2015-ben örökre megpecsételték Németország jövőjét. Igen, számolnunk kell azzal, hogy Németország jelenlegi formájában ötven éven belül nem fog létezni. A józan keletnémetek már most láthatják, hogy mekkora hiba volt az egyesülés, ha tehetnék, jó eséllyel annak visszacsinálására törekednének.

Az ország föderatív berendezkedése talán ad a kevésbé migránsfertőzött tartományoknak létesélyt, már ha engedik őket kiválni a szövetségből, de hogy a politikai vezetés nem fogja tudni megőrizni a mai Németországot német országként, az bizonyos. De nézve a népesedési mutatókat, nem áll fényesebb jövő előtt Spanyolország, Franciaország, Dánia, Hollandia és Svédország sem, a sor pedig folytatható.

2015-ben egyetlen ember volt, aki világosan és tisztán kimondta: a segítséget kell oda vinni és nem a bajt ide hozni. Az illegális migránsokat ki kell toloncolni, s a betolakodó új honfoglalókat nem beengedni. Orbán Viktor igaza ebben a kérdésben ma minden józanul gondolkodó ember számára evidencia.

Ugyanez a helyzet az orosz–ukrán háborúval. Négy évvel ezelőtt övé volt az egyetlen józan hang, ő az, aki azóta is ugyanazt mondja: tűzszünet, békekötés, mielőtt világégés lesz a lokális konfliktusból.

A parlamenti választások alapesetben nem bírnak olyan jelentőséggel, mint az említett történelmi váltók. A hétvégi választás viszont igen.
Ha most érvényesül a globalista akarat, ha most Brüsszel bábja kerül a kormányfői székbe, Magyarország magyar országként megmaradása válik kérdésessé, hogy a háborúba való belesodródás veszélyéről ne is beszéljünk. Emellett kontinentális szinten is kulcsfontosságú, 

hogy patrióta győzelem szülessen, hogy ezzel is megnőjön az esélye az önsorsrontó, Európa sírját ásó brüsszeli elit leváltásának.

„Minden magyar felelős minden magyarért” – írta Szabó Dezső.

És minden magyar felelős a nemzet megmaradásáért – tehetjük hozzá.

Ez pedig a jelen történelmi helyzetben Orbán Viktortól remélhető, akiben megvan a tapasztalat, a rátermettség, a tudás és a bátorság, hogy a legvészterhesebb válsághelyzetekben is helytálljon.

Véleményváró

Borbély Zsolt Attila
Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely
Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László
J. D. Vance útját barátság érlelte

Novák Miklós
Itália alkonya

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fodor Gábor keményen odasózott Magyar Péternek, ezek után jobb, ha csendben marad

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu