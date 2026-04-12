Zelenszkij egyeztetéseket kezdeményez Magyar Péterrel?
Zelenszkij egy szombat esti videóban sejtelmesen beszélt arról, hogy Ukrajna fokozza az európai partnereivel folytatott diplomáciai erőfeszítéseket.
Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev folyamatos egyeztetést folytat Washingtonnal a biztonsági garanciák kialakítása érdekében.
Az államfő azt is elmondta, hogy a következő hetekben felgyorsul az európai szövetségesekkel zajló koordináció. Ennek célja a tárgyalási pozíciók erősítése, valamint az ország hosszú távú biztonságának biztosítása.
Zelenszkij a hazai energiaellátásról is szót ejtett, hangsúlyozva a rendszer zavartalan működését. Elmondása alapján nőtt a termelési kapacitás, ami kulcsfontosságú az energiahálózat stabil fenntartásához.
Magyar Péter és Kijev kapcsolata
Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.
Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is tárgyalt ukrán partnerekkel, és kapcsolatot alakított ki Volodimir Zelenszkij környezetével.
A Tisza Párt elnökének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, illetve korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
