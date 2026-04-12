Zelenszkij egyeztetéseket kezdeményez Magyar Péterrel?

Zelenszkij a hazai energiaellátásról is szót ejtett, hangsúlyozva a rendszer zavartalan működését. Elmondása alapján nőtt a termelési kapacitás, ami kulcsfontosságú az energiahálózat stabil fenntartásához.

Magyar Péter és Kijev kapcsolata

Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is tárgyalt ukrán partnerekkel, és kapcsolatot alakított ki Volodimir Zelenszkij környezetével.

A Tisza Párt elnökének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, illetve korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

