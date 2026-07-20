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Elhunyt a kétszeres Aranylabda-győztes, a Liverpool legendája

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Hetvenöt éves korában elhunyt Kevin Keegan. Az angol futball egyetlen kétszeres Aranylabda-győztese júniusban fedte fel, hogy negyedik stádiumú rákban szenved. Keegan a Liverpool és a Newcastle legendája, az Aranylabdáit a Hamburg légiósaként nyerte el, később edzőként az angol válogatott szövetségi kapitánya is volt.

2026. 07. 20. 17:34
A 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan a Liverpool legendája, de a Hamburg futballistájaként lett kétszer is Aranylabda-győztes Forrás: AFP
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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

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