Saját hívei estek neki Magyar Péternek, kommentháborút hirdetett a miniszterelnök a népharag után

Többen is írnak arról, hogy sokak bizalmát elvesztette Magyar Péter. Egy hozzászóló véleménye szerint semmi nem változott az előző kormányhoz képest, csak az elején még adtak a látszatra.

Egy kommentelő hosszú kérdéssor írt Magyar Péternek. Alapvetően ő is arra kíváncsi, hogy miért így, miért kinyilatkoztatással nevezte meg a jelöltet. Miért nem érvel mellette, miért nem mutatja be az életrajzát, az erényeit. A kommentelők között nem ő az első, aki úgy véli,