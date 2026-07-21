konferencialigaatert bissenETO FC

Elképesztő a luxemburgi csodacsapat története, az ETO FC tenne pontot a végére

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Az ETO FC nem tudott élni a Bajnokok Ligája-selejtezős indulás előnyével, első párharcát elveszítve azonnal a Konferencialigában találta magát. A Kl-selejtező második fordulójában az ETO ellenfele a luxemburgi csodacsapat, az Atert Bissen lesz. A győriek felemelkedése is gyors volt, de a luxemburgi rivális ebben még az ETO FC-t is lepipálja.

Koczó Dávid
2026. 07. 21. 5:50
A luxemburgi csodacsapat, az Atert Bissen a Klaksvík elleni BL-selejtezős búcsú után a Konferencialiga kvalifikációjában a magyar bajnok ETO FC ellen lép pályára Fotó: Belga via AFP/Emile Windal
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A győriek az izlandi Víkingur ellen idegenben kilátástalan játékot mutatott, hazai pályán viszont már akadtak biztató jelek. A Konferencialiga főtáblájához három párharcot kellene nyernie a győri csapatnak más bajnokcsapatok ellen.

Ezek közül az első tényleg kötelező feladat, bármekkora csodát is vitt véghez az Atert Bissen az elmúlt három idényben.

 

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