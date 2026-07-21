Elképesztő a luxemburgi csodacsapat története, az ETO FC tenne pontot a végére

A győriek az izlandi Víkingur ellen idegenben kilátástalan játékot mutatott, hazai pályán viszont már akadtak biztató jelek. A Konferencialiga főtáblájához három párharcot kellene nyernie a győri csapatnak más bajnokcsapatok ellen.
Ezek közül az első tényleg kötelező feladat, bármekkora csodát is vitt véghez az Atert Bissen az elmúlt három idényben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!