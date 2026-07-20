A Dunaszerdahely is lehet a Fradi ellenfele, Borbély Balázsék elkerülnék ezt a párharcot

Az biztos, hogy akár továbbjut, akár kiesik a Twente ellen a Ferencváros, a nyári harmadik európai kupapárharcát hazai pályán kezdi.

A Konferencialigában a héten elkezdi nyári nemzetközi szereplését a DVSC és a Paks is, mindkettő lehetséges következő ellenfele is ismertté vált, ahogy a BL-selejtezőből a harmadik számú sorozatba átesett ETO FC-é is.

El- és Kl-selejtező, 3. forduló, párosítások

Európa-liga

Ferencváros/Twente (holland) győztes–Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel) győztes

Konferencialiga