A Dunaszerdahely is lehet a Fradi ellenfele, Borbély Balázsék elkerülnék ezt a párharcot

Az biztos, hogy akár továbbjut, akár kiesik a Twente ellen a Ferencváros, a nyári harmadik európai kupapárharcát hazai pályán kezdi.
A Konferencialigában a héten elkezdi nyári nemzetközi szereplését a DVSC és a Paks is, mindkettő lehetséges következő ellenfele is ismertté vált, ahogy a BL-selejtezőből a harmadik számú sorozatba átesett ETO FC-é is.
El- és Kl-selejtező, 3. forduló, párosítások
Európa-liga
- Ferencváros/Twente (holland) győztes–Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel) győztes
Konferencialiga
- Ferencváros/Twente vesztes–DAC (szlovákiai)/Velez Mostar (bosnyák) győztes
- Vardar (északmacedón)/Riga FC (lett) győztes–ETO FC/Atert Bissen (luxemburgi) győztes
- Spartak Trnava (szlovák)/CSZKA 1948 (bolgár) győztes–Paks/Panathinaikosz (görög) győztes
- DVSC/Pjunyik (örmény) győztes–Polisszja (ukrán)/Köbenhavn (dán) győztes
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