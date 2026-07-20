Ferencváros FTCeurópa-ligaKonferencialigaRedzic DamirETO FC

A Dunaszerdahely is lehet a Fradi ellenfele, Borbély Balázsék elkerülnék ezt a párharcot

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Bár az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjében sem kezdődtek még el a második selejtezőkör párharcai, hétfőn már a kvalifikáció harmadik fordulójára is elkészítette a sorsolást az UEFA. Az Európa-ligában az FTC érdekelt, amely továbbjutása és kiesése esetén is hazai pályán kezdi majd a következő nemzetközi párharcát. Az FTC–Dunaszerdahely párharc a Konferencialiga selejtezőjében jöhet létre, ahol az ETO FC, a DVSC és a Paks előtt álló lehetséges útról is döntött a sorsolás.

Koczó Dávid
2026. 07. 20. 15:29
Ha a Twente ellen továbbjut, az FTC az Európa-ligában a Fenerbahce ellen is játszhat, kiesés esetén a Dunaszerdahely is jöhet a Kl-selejtezőben
Ha a Twente ellen továbbjut, az FTC az Európa-ligában a Fenerbahce ellen is játszhat, kiesés esetén a Dunaszerdahely is jöhet a Kl-selejtezőben Fotó: Mirkó István
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Az biztos, hogy akár továbbjut, akár kiesik a Twente ellen a Ferencváros, a nyári harmadik európai kupapárharcát hazai pályán kezdi.

A Konferencialigában a héten elkezdi nyári nemzetközi szereplését a DVSC és a Paks is, mindkettő lehetséges következő ellenfele is ismertté vált, ahogy a BL-selejtezőből a harmadik számú sorozatba átesett ETO FC-é is.

El- és Kl-selejtező, 3. forduló, párosítások

Európa-liga

  • Ferencváros/Twente (holland) győztes–Fenerbahce (török)/Górnik Zabrze (lengyel) győztes

Konferencialiga

  • Ferencváros/Twente vesztes–DAC (szlovákiai)/Velez Mostar (bosnyák) győztes
  • Vardar (északmacedón)/Riga FC (lett) győztes–ETO FC/Atert Bissen (luxemburgi) győztes
  • Spartak Trnava (szlovák)/CSZKA 1948 (bolgár) győztes–Paks/Panathinaikosz (görög) győztes
  • DVSC/Pjunyik (örmény) győztes–Polisszja (ukrán)/Köbenhavn (dán) győztes

 

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