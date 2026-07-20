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Borbély Balázs azért sikeres, mert szlovák, de Bognár György a rocksztár

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Alighogy véget ért a labdarúgó-világbajnokság, máris ráfordulunk az NB I rajtjára. Pénteken kezdődik az új idény, amelyről a válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Csank Jánost kérdeztük. Szerinte a címvédő Győr kispadjáról a Ferencvároséra átülő Borbély Balázs újra bajnok lehet, a sikerének titka pedig a szlovák mentalitásában rejlik. Csank az Újpestet sötét lónak tartja, Bognár György paksi munkásságát pedig a régi idők rockzenéjéhez hasonlította.

Szalay Attila
2026. 07. 20. 6:20
Borbély Balázs a Győr után a Fradi élén is bajnok lesz az NB I-ben Csank János szerint
Borbély Balázs a Győr után a Fradi élén is bajnok lesz az NB I-ben Csank János szerint Fotó: Mirkó István
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Eddig ugyanis csak e két csapatot láthattuk tétmérkőzésen az új idényben az NB I-es klubok közül, ám a Borbély Balázst elveszítő győriek az új edző, a mexikói Efraín Juárez vezetésével kiestek az izlandi Víkingur Reykjavík ellen a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában.

– Gyengült a Győr, igazság szerint játékosokat kellene igazolni, ez alapszabály – vélekedett Csank. – Egyelőre képlékeny, mire lesznek képesek az új idényben, de címvédésre nem számítok.

A héten, még az NB I rajtja előtt a Konferencialigába kiesve a luxemburgi Bissen ellen javíthat az ETO kedden, és ugyanebben a kupában a Paks és a Debrecen is megkezdi a nemzetközi szereplését csütörtökön – előbbi a görög Panathinaikosz, utóbbi az örmény Pjunyik Jereván ellen odahaza.

Bognár György a régi idők rockzenéjét játssza

Pakson Bognár György immáron az NB I legrégebb óta állásban lévő edzője, lassan három és fél éve vezeti a tolnai csapatot megszakítás nélkül.

– Jól csinálja a dolgokat, a régi idők rockzenéjét játssza – mondta róla Csank János. – Nyugalom és állandóság honol Pakson, ráadásul magyar játékosokkal, örülök, hogy van egy ilyen csapat az NB I-ben. Csak az a baj, hogy ott mindig megelégedtek a dobogó környéki helyezésekkel, és ahhoz, hogy ennél feljebb lépjenek, mélyen a zsebbe kellene nyúlni. Nincs elég pénz, emiatt nem is a legvonzóbb klub a játékosoknak.

Debrecenben az előző idényben sikeres Sergio Navarro az AC Milan tartalékcsapatának irányítását vette át. Ugyanennyire sajnálhatták a Zalaegerszegen népszerű Nuno Campos távozását, akit a román Dinamo Bukarest vásárolt ki a szerződéséből.

– Nem biztos, hogy jól sül el a két fickó távozása. Zalaegerszegen ugye koncepció is épült a dél-amerikai játékosokra, akikkel jól szót értett a portugál edző. Nagy kérdés, hogy a helyükre hozott edzők mennyire válnak majd be – utalt Csank a Debrecenbe érkező Gert Remmelre és a ZTE-hez kinevezett Filipe Celikkayára.

A Dárdai Pál-féle Újpest az NB I sötét lova

Az edzőként a Váccal és a Ferencvárossal is magyar bajnok Csank János szerint az Újpest szereplése lehet igazán érdekes, hiszen a Mol lassan eredményeket várhat a befektetéséért, és Dárdai Pál is már fél éve sportigazgató.

– Igazi sötét ló az Újpest – állapította meg Csank. 

Eleve érdekes a felállás, hogy mintha a sportigazgatónak lenne igazi tekintélye, nem pedig az edzőnek. Azt látom, hogy olyan játékosokat igazolnak, akiknek van már nevük, egyből tudnak teljesíteni

– tette hozzá.

Az NB I-be visszatérő két nagy múltú fővárosi klub, a Honvéd és a Vasas élvonalbeli tagságát üdvözli a korábbi szövetségi kapitány.

– Egyik barátomat szoktam azzal húzni, hogy az NB I két kiesőjelöltje nagy csatákat vív majd egymással – jegyezte meg Csank. – A viccet félretéve, a Honvéd és a Vasas is hiányzott az NB I-ből, ahol alapvetően nagyvárosok csapatainak kellene szerepelni. De egyelőre egyik klubnál sem láttam olyan igazolásokat, akiktől elájultam volna, hogy biztosan beválnak majd. Benne van, hogy csak a kiesés ellen küzdhetnek majd.

NB I, az első forduló programja

Július 24., péntek
Nyíregyháza Spartacus–Újpest 20.00

Július 25., szombat
Kisvárda–Kispest-Honvéd 19.30

Július 26., vasárnap
Vasas–ETO FC 15.45
DVSC–Puskás Akadémia 18.00
Paks–Ferencváros 20.00

Július 27., hétfő
MTK Budapest–ZTE 19.30

 

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