Borbély Balázs azért sikeres, mert szlovák, de Bognár György a rocksztár

Eddig ugyanis csak e két csapatot láthattuk tétmérkőzésen az új idényben az NB I-es klubok közül, ám a Borbély Balázst elveszítő győriek az új edző, a mexikói Efraín Juárez vezetésével kiestek az izlandi Víkingur Reykjavík ellen a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában.

– Gyengült a Győr, igazság szerint játékosokat kellene igazolni, ez alapszabály – vélekedett Csank. – Egyelőre képlékeny, mire lesznek képesek az új idényben, de címvédésre nem számítok.

A héten, még az NB I rajtja előtt a Konferencialigába kiesve a luxemburgi Bissen ellen javíthat az ETO kedden, és ugyanebben a kupában a Paks és a Debrecen is megkezdi a nemzetközi szereplését csütörtökön – előbbi a görög Panathinaikosz, utóbbi az örmény Pjunyik Jereván ellen odahaza.

Bognár György a régi idők rockzenéjét játssza

Pakson Bognár György immáron az NB I legrégebb óta állásban lévő edzője, lassan három és fél éve vezeti a tolnai csapatot megszakítás nélkül.

– Jól csinálja a dolgokat, a régi idők rockzenéjét játssza – mondta róla Csank János. – Nyugalom és állandóság honol Pakson, ráadásul magyar játékosokkal, örülök, hogy van egy ilyen csapat az NB I-ben. Csak az a baj, hogy ott mindig megelégedtek a dobogó környéki helyezésekkel, és ahhoz, hogy ennél feljebb lépjenek, mélyen a zsebbe kellene nyúlni. Nincs elég pénz, emiatt nem is a legvonzóbb klub a játékosoknak.

Debrecenben az előző idényben sikeres Sergio Navarro az AC Milan tartalékcsapatának irányítását vette át. Ugyanennyire sajnálhatták a Zalaegerszegen népszerű Nuno Campos távozását, akit a román Dinamo Bukarest vásárolt ki a szerződéséből.

– Nem biztos, hogy jól sül el a két fickó távozása. Zalaegerszegen ugye koncepció is épült a dél-amerikai játékosokra, akikkel jól szót értett a portugál edző. Nagy kérdés, hogy a helyükre hozott edzők mennyire válnak majd be – utalt Csank a Debrecenbe érkező Gert Remmelre és a ZTE-hez kinevezett Filipe Celikkayára.

A Dárdai Pál-féle Újpest az NB I sötét lova

Az edzőként a Váccal és a Ferencvárossal is magyar bajnok Csank János szerint az Újpest szereplése lehet igazán érdekes, hiszen a Mol lassan eredményeket várhat a befektetéséért, és Dárdai Pál is már fél éve sportigazgató.