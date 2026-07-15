A BL-ből kapásból kieső ETO új, mexikói edzője máris a klubvezetést kritizálja

A BL-ből való gyors kiesés után az ETO a harmadik számú európai kupában, a Konferencialiga-selejtező második fordulójában folytathatja, ahol a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen BL-csatájának vesztesével találkozik majd. Itt az első meccsen odahaza a feröeriek nyertek 2-1-re, a visszavágót ma este rendezik.