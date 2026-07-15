Bajnokok LigájaGyőrETO FC

A BL-ből kapásból kieső ETO új, mexikói edzője máris a klubvezetést kritizálja

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Hamar eldőlt, hogy idén sem lesz magyar futballklub a Bajnokok Ligája főtábláján, miután az ETO már a selejtező első fordulójában elbukott az izlandi Víkingur Reykjavík ellen. A bajnoki címet a Fradi elől megszerző győriek új vezetőedzője, a mexikói Efraín Juárez a BL-kudarc után a klubvezetést kritizálta, szerinte nagy lecke az ETO-nak, hogy a világ legjelentősebb sorozatában nem állhat elő olyan helyzet, amibe most ők kerültek.

Szalay Attila
2026. 07. 15. 7:59
A Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában kiesett a Győr az izlandi ellenfél ellen, Efraín Juárez pedig az igazolásokat hiányolja
A Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában kiesett a Győr az izlandi ellenfél ellen, Efraín Juárez pedig az igazolásokat hiányolja Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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A BL-ből való gyors kiesés után az ETO a harmadik számú európai kupában, a Konferencialiga-selejtező második fordulójában folytathatja, ahol a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen BL-csatájának vesztesével találkozik majd. Itt az első meccsen odahaza a feröeriek nyertek 2-1-re, a visszavágót ma este rendezik.

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