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Eldőlhet, hogy ki lesz a Fidesz új frakcióvezetője

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Egy hete mondott le a Fidesz parlamenti frakciójának a vezetéséről Gulyás Gergely, azóta pedig több név is felmerült, hogy ki lehet az utóda. Az esélyesek között emlegetik Bóka Jánost, Balla Györgyöt, illetve Szűcs Gábort. Mint ismert, Gulyás az alaptörvény 17. módosításának az elfogadása miatt döntött a távozás mellett, a változtatás miatt ugyanis 2030 után nem lehet többé országgyűlési képviselő. Érvelése szerint a frakciót pedig egy olyan politikusnak kell vezetnie a jelenlegi ciklusban, aki négy év múlva is a parlament tagja lehet.

Máté Patrik
2026. 07. 21. 5:45
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője
Fotó: Polyák Attila
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