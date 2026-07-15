Lépnie kell a Fidesznek, így találhatják meg a Magyar Péter elleni eredményes stratégiát

Hozzátette: mindemellett helyben is jelen kell lenni, továbbra is fontos személyes viszonyt ápolni a szavazókkal. – Ez a fajta kapcsolattartás egyébként védelmet adhat gyűlölködő tiszás kormánypropagandával és véleményterrorral szemben is – hangsúlyozta.

Összességében pedig úgy értékelt, hogy a jelenlegihez hasonló ellenszélben jó eredménynek tartaná, ha a Fidesz a ciklus végéig képes lenne megtartani azt a támogatottságot, amellyel az áprilisi választás napján rendelkezett.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Sürgető dilemma

– Ha a Fidesz szeretne megmaradni, akkor először is el kell döntenie, hogy mit akar. Szerintem ezt még nem tették meg – ezt már Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke mondta lapunknak, hozzátéve: két irány mutatkozik. – Az egyik – amelyik leginkább Orbán Viktorhoz és egyes radikális fideszes megmondóemberekhez kötődik – a szélsőjobboldallal való kokettálás, a Vadhajtások, mint igazodási pont és hasonlók. A másik irányvonal – amelyet mások mellett Navracsics Tibor testesít meg – az a törekvés, hogy visszatérjenek a „polgári közép” jelentette gyökerekhez. Bár ezt az értékvilágot jelenleg a Tisza képviseli a legmarkánsabban, nem tudni, hogy a jövőben is ezen a pályán maradnak-e, hiszen rendkívül heterogén szavazói réteget sorakoztattak fel maguk mögött – vélte a közgazdász.

Horn Gábor úgy gondolja, hogy a politizálás legfontosabb színtere továbbra is parlament. – Pontosabban ismét az lett, miután Magyar Péterék nagyon ügyesen visszahelyezték oda a politikai fősodrot. Az is látszott az elmúlt két évben, hogy Magyarnak nem kell a Fidesz jelenléte, hogy a Fidesszel foglalkozzon, ezért is hibának tartom az előző kormánypárt képviselőinek a hétfői kivonulását és Gulyás Gergely lemondását a frakcióvezetőségről. A feladás szimbólumát látom mindebben – fejtegette Horn.