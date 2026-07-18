Bolsevik tempó: Magyar Péterék törvényt írnának Szijjártó Péter ellehetetlenítésére is

Magyar Péter már a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította a hivatalban lévő köztársasági elnököt és több olyan közjogi méltóságot és közjogi tisztségviselőt, akik szerinte a korábbi rendszer működéséhez kötődnek.

Később Magyar Péter május 31-ig kérte önkéntes távozását az államfőnek és a közjogi vezetőknek.

Sulyok Tamás május 29-én a Velencei Bizottsághoz fordult és nemzetközi alkotmányjogi állásfoglalást kért a közte és a kormány között kialakult konfliktus, valamint az eltávolítására irányuló törekvés ügyében.

Sulyok Tamással is leszámol a Tisza (Fotó: Németh András Péter)

Az államfő a közösségi oldalán is reagált az ellene irányuló támadásra, tudatta, hogy továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget, és gyakorolja az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit. A miniszterelnök válaszul az igazságügyi miniszter társaságában, Görög Mártával látogatott el újfent a Sándor-palotába, hogy Sulyok Tamással tárgyaljanak, a találkozót követően pedig bejelentette, módosítják az Alaptörvényt a köztársasági elnök leváltása érdekében.

A Tisza lemossa a parlamenti ellenzéket

A 17. alaptörvény-módosítás tartalmazza, hogy 12 évben maximalizálják egy személy számára az országgyűlési képviselői mandátum hosszát. A jelenlegi parlamenti összetételt nem bolygatja meg a módosítás, azonban a 2030-as választás után felálló Országgyűlés esetében már alkalmazandó lesz. Így egyértelmű, hogy ismét visszamenőleges hatállyal fabrikált törvényt a kormány, ami a Tisza Párt frakciójából senkit, míg a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjainak a felét érinti.

Az alaptörvény-módosítás egyik első fideszes áldozata, hogy Gulyás Gergely tudatta:

a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat a következő választáson a közjogi korlátok miatt, ezért lemond a frakcióvezetésről.

Gulyás utódjáról várhatóan a jövő héten fog dönteni a Fidesz, a várakozások szerint az utóda pedig olyan politikus lesz, aki 2030 után is beülhet a parlamentbe.