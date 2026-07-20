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Bóka János: A kialakult helyzetért Magyar Pétert terheli a felelősség

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Rétvári Bence a kormányfő első látványos kudarcáról posztolt.

Gidró Kriszta
2026. 07. 20. 19:57
Polgár Judit Fotó: DIA DIPASUPIL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A sakknagymesterrel kapcsolatban a tudományos, kulturális és sportéletből ismert személyiségek küldtek levelet Forsthoffer Ágnesnek, melyben azt kérték tőle, hogy Polgár Juditot jelöljék köztársasági elnöknek. A levél aláírói Antall György, Kepes András, Nagy Tímea, Baán László, Kókas Katalin, Parti Nagy Lajos, Barabási Albert-László, Kulka János, Peták István, Kapu Tibor, Lovász László, Rubik Ernő, Kelemen Barnabás, Mácsai Pál, Tóth Krisztina és Závada Pál is.

 

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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

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Szerencsés volna egészséges gyanakvással tekinteni mindenkire, aki arról szónokol, hogy ő és csakis ő tudja, hogy mi a demokrácia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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