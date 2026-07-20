Bóka János: A kialakult helyzetért Magyar Pétert terheli a felelősség

A sakknagymesterrel kapcsolatban a tudományos, kulturális és sportéletből ismert személyiségek küldtek levelet Forsthoffer Ágnesnek, melyben azt kérték tőle, hogy Polgár Juditot jelöljék köztársasági elnöknek. A levél aláírói Antall György, Kepes András, Nagy Tímea, Baán László, Kókas Katalin, Parti Nagy Lajos, Barabási Albert-László, Kulka János, Peták István, Kapu Tibor, Lovász László, Rubik Ernő, Kelemen Barnabás, Mácsai Pál, Tóth Krisztina és Závada Pál is.
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