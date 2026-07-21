Az eddigi legjobb? Csak a vb döntőjét tudnánk feledni

Sőt éppen ellenkezőleg! A torna felejthetetlen mérkőzéseket adott. Az Argentína–Egyiptom nyolcaddöntő a kétgólos egyiptomi vezetés, az argentin feltámadás és Messi újabb főszerepe miatt már önmagában elég lenne egy világbajnokság emlékezetéhez. Norvégia menetelése, Brazília legyőzése, Haaland gólveszélyes játéka, az össznépi skandináv evezés örökre felejthetetlen marad; az Argentína–Anglia elődöntő pedig mindent felvonultatott, amitől egy vb-meccs klasszikussá válhat: történelmi terhet, indulatot, fordulatot, világklasszisokat és drámát az utolsó percekben.

A szakmai szempontokat feszegetve a labdarúgást érő általános kritika, miszerint a modern futball túlzottan sematikussá vált. Tökéletes erőnlét, általános taktikai elemek, egybemosódott kulturális jegyek – a csapatok ugyanúgy játszanak, a játékosok egyre inkább csupán tökéletesen képzett alkatrészek a futószalagról lejött egységes gépezetben. A világbajnokság erre is rácáfolt. Messi, Mbappé, Michael Olise, Haaland, Bellin­gham és Kane nem olvadt bele a taktikai rajzokba. A nagy meccseket továbbra is nagy egyéniségek döntik el.

Mbappé tíz góllal lett gólkirály, ami önmagában történelmi teljesítmény, hiszen legutóbb Gerd Müller jutott két számjegyű eredményig, még 1970-ben, összességében pedig 22 góllal immár a világbajnokságok történetének legeredményesebb labdarúgója.

Az egyéniségek a teljes góltermést látványosan feljebb tornázták. 104 mérkőzésen 308 gól született, ami 2,96-as átlag. Az 1998-ban kezdődött 32 csapatos korszakban a legmagasabb érték 2,69 volt, 2022-ben. A mostani torna tehát nemcsak az összesített gólszámot emelte új dimenzióba a több mérkőzéssel, hanem meccsenként is látványosabb és eredményesebb lett.

Az egyetlen súlyos szakmai fenntartás a VAR működése. Nem maga a videóbíró a probléma, hanem az, hogy a hatásköre túlságosan nagyra nőtt, miközben a rendszer kezelői továbbra sem képesek minden helyzetben következetesen alkalmazni. Az egyértelmű hibák javítása helyett egyre gyakrabban milliméteres lesek, kiragadott képkockák és hosszú jogértelmezések döntik el a meccseket. A FIFA a 48 csapattal és 104 találkozóval megbirkózott; azzal még nem, hogy a futballt nem lehet teljesen monitorokra és vonalakra bízni.

Ne beszéljünk mellé: a világbajnokság ma már hatalmas üzleti vállalkozás. A televíziós jogok, a szponzori szerződések, a vendéglátócsomagok és a jegyeladás dollármilliárdokat mozgat meg. A 2026-os torna ezen a téren is rekordot dönt. Az előzetes és részleges adatok alapján a FIFA bevétele elérheti a 15 milliárd dollárt, jóval meghaladva a korábbi várakozásokat. A drága jegyek és a dinamikus árazás jogos kritikát váltott ki, de az üzleti siker vitathatatlan.