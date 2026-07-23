Nehezen gyógyuló sebek, háborús törésvonalak

Az oroszok közül, semleges színekben, az ezüstérmes női teniszpáros, Mirra Andrejeva és Diana Snajder szerepelt a legjobban a párizsi olimpián Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Kézilabdában az IHF visszavárja az oroszokat, de az EHF lezárja a sorompót

A csapatsportokban még kuszább a kép. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség, az IHF teljesen visszafogadta az orosz és fehérorosz csapatokat, sportolókat és tisztségviselőket, az EHF azonban fenntartja a kizárást. Az ellentmondást táplálja a kézilabdában erős skandináv lobbi: a svéd és a norvég szövetség – a kormánnyal egyetértésben – nyíltan elítélte az IHF döntését, mondván, tart a háború, így nem szól érv a szankciók feloldására.

Faramuci helyzet, hogy az orosz és fehérorosz válogatottak a világbajnokságokra elméletileg visszatérhetnek – persze csak a következő ciklusban, a selejtezőkön keresztül –, az Eb-re viszont nem, s tovább bonyolítja a képet, hogy a vb-selejtezők európai mérkőzéseit az EHF szervezi.

A jégkorong újabb mintát mutat. Az IIHF már nem azonosan kezeli a két országot: Fehéroroszország számára megkezdte a visszatérés előkészítését néhány kijelölt utánpótlás- és alacsonyabb osztályú világbajnokságra. Oroszország esetében viszont továbbra is mereven fenntartja a szankciót. A 2026–2027-es idény egészére szóló kizáró döntést egy fegyelmi fórum ugyan megsemmisítette, de ettől az orosz felnőttválogatott még nem kapott indulási jogot: az IIHF eseményenként, biztonsági és szervezési szempontok alapján esetileg dönthet. A besorolás is kényes: az oroszokat nehéz volna sportszakmailag valamely alsó divízióba küldeni, az élvonalba történő azonnali visszahelyezés viszont politikai vihart és akár bojkottot válthatna ki.

Kosárlabdában a FIBA egyelőre kivár, és fenntartja az orosz, valamint fehérorosz válogatottak és klubok kizárását. Röplabdában ugyanakkor már megindult a nyitás: az utánpótláskorú orosz és fehérorosz játékosok visszatérhettek, az orosz felnőttcsapatok reintegrációjáról pedig a FIVB a NOB irányváltása után döntött. A tényleges visszatérés azonban itt sem egyik napról a másikra történik, mert a versenynaptárak, selejtezők és mezőnyök jelentős részét már rögzítették.

Az UEFA az oroszokat illetően is szembemegy a FIFA-val

A legnagyobb kérdőjel a labdarúgás. A fehérorosz válogatottak és klubok korlátozások mellett versenyezhetnek, az oroszok viszont nem. A FIFA közölte, hogy tanulmányozza a NOB határozatát, miközben Gianni Infantino korábban többször is a visszafogadásra utaló kijelentéseket tett. Az UEFA ezzel szemben a 2026–2027-es idényre is kizárta az orosz klubokat és válogatottakat, s több befolyásos európai szövetség ellenzi a visszatérést.

A FIFA tehát nem csupán jogi megoldásra vár: azt is mérlegelnie kell, elkerülhető-e egy újabb nyílt konfliktus az UEFA-val, és mi történne, ha egyes válogatottak nem lennének hajlandók pályára lépni az oroszok ellen.

A sportvilág egysége kívánatos volna, de ez jelenleg még távoli célnak tűnik. A NOB levette a közös tiltás politikai ernyőjét, de sportáganként újrarajzolódnak a háborús törésvonalak. Amíg tart az ukrajnai háború, hiú ábránd, hogy a sebek gyorsan begyógyuljanak.